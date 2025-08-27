Az azeriek háborúról írnak a Fradi ellen, és nagyképűen várják a visszavágót

Rendkívüli

Van olyan azeri lap, amely kerek perec kijelenti: a büszkeség és a dicsőség éjszakája lesz az FTC elleni Bajnokok Ligája-selejtezős rájátszás mai visszavágója a Qarabag számára. Az azeri csapat Budapesten aratott 3-1-es győzelme után a helyiek kissé nagyképűen várják a Fradi elleni visszavágót, amelynek tétje a BL alapszakaszába jutás. Ugyanakkor van olyan azeri vélemény is, amely háborút emleget, és tart a Fradi sokkoló válaszcsapásától.

2025. 08. 27.
A Qarabag játékosai győzelmet ünnepeltek a Fradi otthonában a BL-ben, az azeri sajtó a visszavágón is ünnepre készül
„A Tofiq Bahramov nevét viselő stadion ezúttal nem meccshelyszín lesz, hanem az, ahol történelmet írnak. A Qarabag a saját szurkolóinak lelkesítő hangja mellett ad majd választ a Ferencvárosnak a pályán” – írja cikkében az egyik legnagyobb azeri sportlap, a Sportnews.az a Qarabag és a Fradi BL-főtábláról döntő bakui meccse előtt.

Dibusz Dénes és a Fradi térdre kényszerült a Qarabag elleni első BL-selejtezőn, de a visszavágó még hátravan.
Dibusz Dénes és a Fradi térdre kényszerült a Qarabag elleni első BL-selejtezőn, de a visszavágó még hátravan. Fotó: Mirkó István

A Qarabag a párharc első felvonásán 3-1-re győzött Budapesten az FTC ellen, és a lap meglehetősen nagyképűen fogalmaz a visszavágó előtt.

„A Qarabag a pályán nemcsak a labdát viszi a pályára, hanem a büszkeséget, a reményt és a nemzet szeretetét is. Ez nem csupán egy meccs lesz, hanem a dicsőség és a büszkeség éjszakája” – jelentik ki előre, mintha már csak egy lefutott örömjáték választaná el az azeri együttest a BL-alapszakasztól a Fradi ellen.

Ezzel szemben a Qarabag edzője, Gurban Gurbanov arról beszélt a meccs előtt, hogy ki kell törölni a fejükből a budapesti 3-1-es győzelmet, hidegvérűnek és higgadtnak kell maradniuk a hazai visszavágón, mert sorsdöntő mérkőzés vár rájuk.

Robbie Keane, a Fradi edzője pedig hallani sem akar az Európa-ligáról, ő továbbra is a Bajnokok Ligájába készül a csapatával, tehát a Ferencváros az odahaza elszenvedett kétgólos vereség után sem adja fel a továbbjutás reményét.

 

Azeri félelem is van a Fradi ellen, háborúnak nevezik a visszavágót

Vannak Azerbajdzsánban másfajta vélemények is. A Sportinfo.az oldalon például úgy fogalmaznak, hogy a Qarabag az első csatát megnyerte Budapesten a Fradi ellen, de a háborút (ezzel a szóval írják le a visszavágót) még nem.

A lap nagyon fontos útmutatóként tálalja a helyi futballszakíró újságíró, Xanoglan Imanov véleményét, aki szerint a Fradi akár sokkolhatja is az azerieket a visszavágón.

„Igaz, hogy a Qarabag számottevő előnyt szerzett az első meccsen, de ez még nem adhat okot a túlzott magabiztosságra. Szerintem ha a magyarok előtt esély adódik, nem fogják elszalasztani. A Ferencvárosnak van potenciálja, hogy Bakuban fordítson. Ha a Qarabag nem akar sokkot kapni, nem engedheti ki a kezéből az előnyét” – fogalmazott az azeri szakértő.

A BL-főtáblára jutásért zajló Qarabag–Fradi meccset magyar idő szerint ma 18.45-kor rendezik Bakuban, ahonnan a Magyar Nemzet a helyszínről tudósít.

Így készül a Fradi a visszavágóra:


 

