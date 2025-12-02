Papa RoachrockegyüttesBudapestBudapest Parkkoncertsláger

Jövőre ismét Budapesten lép fel a Papa Roach

Hazánkban ad koncertet a Papa Roach. A világhírű, több mint három évtizede létező amerikai rockcsapat 2026. június 9-én a Budapest Parkban lép fel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 11:01
A Papa Roach amerikai rockbanda Forrás: Papa Roach Facebook-oldala
A zenekar Rise of the Roach című turnéját folytatja Európában, ennek lesz egyik állomása a magyar főváros. A Papa Roach előzenekara a Trivium lesz – közölte a szervező Live Nation.

Papa Roach
Az amerikai nu metal együttes, a Papa Roach jövőre Budapesten koncertezik. Fotó: Papa Roach Facebook-oldala

A Papa Roach Budapestre jön

A kétszeres Grammy-jelölt Papa Roach (Jacoby Shaddix – ének, billentyűs hangszerek; Jerry Horton – gitár, vokál; Tobin Esperance – basszusgitár, vokál; Tony Palermo – dob) a hard rock zene egyik nagyágyúja. A zenekar eddig tizenegy stúdióalbumot adott ki, legutóbbi anyaguk, az Ego Trip 2022-ben jelent meg saját kiadójuknál, a New Noize Recordsnál.

Az Ego Trip megjelenése óta több mint 360 millió lejátszást gyűjtöttek világszerte, rajta négy listavezető kislemezzel, köztük a Leave a Light On (Talk Away the Dark) című, 2023-as dallal, amely az együttes legnagyobb slágere lett az elmúlt évtizedben.

A Papa Roach egyébként sem áll rosszul slágerek terén: összesen 26 daluk került be a top 10-be és tizenkét első helyezéssel büszkélkedhetnek. 

A csapat a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészségre, ennek lenyomata egyik legnépszerűbb daluk, a 2000-ben kiadott Last Resort is.

A Papa Roach legutóbb idén nyáron, a Sziget fesztiválon lépett fel Magyarországon, előtte 2019-ben a soproni VOLT Fesztiválon is játszottak. A jövő júniusban előttük bemelegítő Trivium 2023-ban járt utoljára hazánkban.

 

