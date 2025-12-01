Cotton Club Singersadventturnékoncert

Adventi turnéra indul a füstös hangú jazzénekesnő, a koncerteken Ella Fitzgerald és Judy Garland ismert slágerei is felcsendülnek

Adventi turnén adja elő a karácsonyhoz kapcsolódó ismert dalokat a Cotton Club Singersből ismert Fonogram-díjas énekesnő. Szűcs Gabi vonósnégyessel kiegészülve is műsort ad, vendége Falusi Mariann.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 14:27
Szűcs Gabi adventi turnéra indul Forrás: jegy.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A koncertsorozat állomásai között szerepel december 1-jén hétfőn este Eger (Bartakovics Béla Közösségi Ház), ezt követően 8-án Veszprém (Hangvilla), 16-án Kaposvár (Szivárvány Kultúrpalota), 17-én Budapest (Katona József Színház), 21-én Szeged (IH Rendezvényközpont), 22-én Debrecen (Kölcsey Központ), és 27-én Győr (Zsinagóga) – közölték a szervezők.

A turné kiemelt eseménye a december 17-i est a fővárosi Katona József Színházban, ahol Falusi Mariann mellett a Bujtor-vonósnégyes is színpadra lép. Az ünnepi koncertsorozaton további két klasszikus zenekar is közreműködik: december 1-jén Egerben az Egri Szimfonikus Zenekar, 8-án Veszprémben a Mendelssohn Kamarazenekar.

 

Az énekesnő műsorában elhangzanak a negyvenes-ötvenes évek karácsonyi dalai, Ella Fitzgerald, Dean Martin, Judy Garland és Frank Sinatra ismert slágerei.

 

Szűcs Gabi állandó szereplője a jelentősebb hazai fesztiváloknak, koncerttermeknek, jazzkluboknak. Egyedi, füstös hangja a szving és a jazz irányába terelte, de otthonosan mozog a pop és a soul műfajában is. Angolul és magyarul, saját dalokat vagy sztenderdeket énekel, jellegzetes alt hangja, szenvedélyes előadásmódja meghatározó alakjává tette a hazai zenei életnek. 1995 és 2007 között volt a Cotton Club Singers tagja, vele a csapat tizenkét albumot készített, mintegy háromezer koncerten lépett fel, és átdolgozta Frank Sinatra és az ABBA slágereit is. Másfél évtizede szólóban dolgozik, 2013-ban lemezt készített Amy Winehouse dalainak szvinges átirataiból (Swinging Amy), 2014-ben Tűsarkú lépteim címmel magyar nyelvű albumot jelentetett meg. Az electro-swing zenét játszó Stereo Swing zenekarral eddig három albumot jelentetett meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu