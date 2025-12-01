Adventi turnéra indul a füstös hangú jazzénekesnő, a koncerteken Ella Fitzgerald és Judy Garland ismert slágerei is felcsendülnek

A koncertsorozat állomásai között szerepel december 1-jén hétfőn este Eger (Bartakovics Béla Közösségi Ház), ezt követően 8-án Veszprém (Hangvilla), 16-án Kaposvár (Szivárvány Kultúrpalota), 17-én Budapest (Katona József Színház), 21-én Szeged (IH Rendezvényközpont), 22-én Debrecen (Kölcsey Központ), és 27-én Győr (Zsinagóga) – közölték a szervezők.

A turné kiemelt eseménye a december 17-i est a fővárosi Katona József Színházban, ahol Falusi Mariann mellett a Bujtor-vonósnégyes is színpadra lép. Az ünnepi koncertsorozaton további két klasszikus zenekar is közreműködik: december 1-jén Egerben az Egri Szimfonikus Zenekar, 8-án Veszprémben a Mendelssohn Kamarazenekar.

Az énekesnő műsorában elhangzanak a negyvenes-ötvenes évek karácsonyi dalai, Ella Fitzgerald, Dean Martin, Judy Garland és Frank Sinatra ismert slágerei.

Szűcs Gabi állandó szereplője a jelentősebb hazai fesztiváloknak, koncerttermeknek, jazzkluboknak. Egyedi, füstös hangja a szving és a jazz irányába terelte, de otthonosan mozog a pop és a soul műfajában is. Angolul és magyarul, saját dalokat vagy sztenderdeket énekel, jellegzetes alt hangja, szenvedélyes előadásmódja meghatározó alakjává tette a hazai zenei életnek. 1995 és 2007 között volt a Cotton Club Singers tagja, vele a csapat tizenkét albumot készített, mintegy háromezer koncerten lépett fel, és átdolgozta Frank Sinatra és az ABBA slágereit is. Másfél évtizede szólóban dolgozik, 2013-ban lemezt készített Amy Winehouse dalainak szvinges átirataiból (Swinging Amy), 2014-ben Tűsarkú lépteim címmel magyar nyelvű albumot jelentetett meg. Az electro-swing zenét játszó Stereo Swing zenekarral eddig három albumot jelentetett meg.