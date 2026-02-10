Lionel MessiBarcelonaSamuel Umtiti

Egykori csapattársa kitálalt, Messi boldogtalansága szemet szúrt a Barcelonánál

A Barcelona történetének egyik, ha nem a legnagyobb alakja Lionel Messi, ám az argentin öröme nem volt mindig felhőtlen a katalánoknál. Lionel Messi egykori csapattársa, Samuel Umtiti árult el kulisszatitkokat a nyolcszoros aranylabdás klasszisról, aki csakis akkor volt boldog, ha ő maga is betalált.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 18:41
Lionel Messi és Samuel Umtiti öt évig voltak csapattársak a Barcelonánál Fotó: Jeff Pachoud Forrás: AFP
Samuel Umtiti 2016-ban szerződött a Barcelonához, és Lionel Messi 2021-es távozásáig együtt játszott az argentin csillaggal. A franciák világbajnok védője elmondta a nyolcszoros aranylabdásról, hogy mindent alárendelt a győzelemnek, ugyanakkor a saját teljesítménye is fontos volt neki.

Lionel Messi nem fogadta jól, ha nem szerzett gólt a Barcelonában
Lionel Messi nem fogadta jól, ha nem szerzett gólt a Barcelonában. Fotó: NurPhoto/AFP/José Breton

 

Lionel Messi boldogtalansága

– Csak egy Leo van. Egyedül képes megnyerni egy meccset, ezt nagyon kevesen tudják megtenni.

Viszont ha 4-0-ra nyertünk, és nem szerzett gólt, akkor nem volt boldog.

– Mindig ott lebegett a szeme előtt, hogy gólt kell szereznie. Ez a nagyokra jellemző. Kíméletlen a kapu előtt, pontosan tisztában van vele, hogy mikor kell gyorsítania és mikor lassítania a játékot. Folyamatosan nézelődik, ellenőrzi minden játékos helyezkedését. Nincs rá ellenszer, teljesen kiszámíthatatlan.

Umtiti hozzátette, a Barcelona kultúrája – amely az egyéni tehetséget és a szerény hozzáállást egyszerre igyekszik támogatni – sokat segített abban, hogy Messi ne csak a góljai miatt legyen meghatározó, hanem mint csapatjátékos és mentális vezér is.

A jelenleg az Inter Miamiban futballozó Messi több mint 670 gólt szerzett a katalán klub színeiben, tíz spanyol bajnoki címet és négy Bajnokok Ligáját nyert. Umtiti szerint azonban még ennél is fontosabb volt, hogy Messi sosem elégedett meg a játékkal vagy a statisztikákkal – állandóan többet akart, s ennek köszönhetően vált legendává.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

