Lionel MessiInter MiamiBarcelona SC

Lionel Messi a fénykorát idézte, ezt most a Barcelona bánta + videó

Gőzerővel készül az MLS február végén kezdődő 2026-os idényére az Inter Miami, amely magyar idő szerint vasárnap hajnalban az ecuadori Barcelona SC-vel mérkőzött meg. A 2-2-re végződött összecsapáson Lionel Messi szerzett vezetést a vendégeknek, ráadásul egy igencsak látványos góllal.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 11:25
Az argentin klasszis megvillantott valamit a tudásából Fotó: Marcos Pin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Lionel Messi nevével fémjelzett Inter Miami a harmadik felkészülési mérkőzését játszotta: korábban 3-0-ra kikapott a perui Alianza Limától, majd 2-1-re legyőzte a kolumbiai Atlético Nacionalt. Ezúttal a csapat döntetlent játszott az ecuadori Barcelona SC-vel, ám hogy nem lett meg a győzelem, az nem Messin múlott.

Lionel Messivel nem bírtak a Barcelona SC játékosai
Lionel Messivel nem bírtak a Barcelona SC játékosai (Fotó: AFP/Marcos Pin)

Lionel Messi gólja és gólpassza

A nyolcszoros aranylabdás klasszis a 31. percben látványos góllal szerzett vezetést – két védőt is átvert, mielőtt a kapuba lőtt, majd az ellenfél egyenlítése után gólpasszt adott German Berteraménak. A Barcelona a hajrában emberelőnybe került, és ezt azonnal kihasználta, így született meg a 2-2-es végeredmény.

A mérkőzés összefoglalója:

Pintér Dániel az Inter Miami előző két mérkőzésével ellentétben ezúttal nem állt be csereként, végig kispados volt.

Javier Mascherano együttese pénteken Puerto Ricóban az Independiente del Valle ellen fejezi be az új évadra való felkészülést, majd február 22-én, a Los Angeles FC elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg a bajnokságot.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu