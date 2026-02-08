Lionel Messi a fénykorát idézte, ezt most a Barcelona bánta + videó

A Lionel Messi nevével fémjelzett Inter Miami a harmadik felkészülési mérkőzését játszotta: korábban 3-0-ra kikapott a perui Alianza Limától, majd 2-1-re legyőzte a kolumbiai Atlético Nacionalt. Ezúttal a csapat döntetlent játszott az ecuadori Barcelona SC-vel, ám hogy nem lett meg a győzelem, az nem Messin múlott.

Lionel Messivel nem bírtak a Barcelona SC játékosai (Fotó: AFP/Marcos Pin)

Lionel Messi gólja és gólpassza

A nyolcszoros aranylabdás klasszis a 31. percben látványos góllal szerzett vezetést – két védőt is átvert, mielőtt a kapuba lőtt, majd az ellenfél egyenlítése után gólpasszt adott German Berteraménak. A Barcelona a hajrában emberelőnybe került, és ezt azonnal kihasználta, így született meg a 2-2-es végeredmény.

A mérkőzés összefoglalója:

Pintér Dániel az Inter Miami előző két mérkőzésével ellentétben ezúttal nem állt be csereként, végig kispados volt.

Javier Mascherano együttese pénteken Puerto Ricóban az Independiente del Valle ellen fejezi be az új évadra való felkészülést, majd február 22-én, a Los Angeles FC elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg a bajnokságot.