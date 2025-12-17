Luis SuárezInter Miami CFMessiszerződés

Busquets és Jordi Alba után Luis Suárez is elhagyja Messit? Itt a válasz!

Luis Suárezzel új szerződést kötött az Inter Miami CF, az uruguayi csatár 2026-ban is marad az amerikai bajnokcsapatnál. A 38 esztendős játékos nagy szerepet vállalt a klub története első MLS-aranyérmének megszerzésében, így továbbra is együtt játszhat barátjával, Lionel Messivel. Luis Suárez az elmúlt két évben 42 góllal és 29 gólpasszal járult hozzá az Inter Miami sikereihez. Korábban Sergio Busquets és Jordi Alba a visszavonulás mellett döntött.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 17. 19:16
Sergio Buquets (középen) és Jordi Alba (jobbra) után Luis Suárez (balra) is döntött a jövőjéről
Sergio Buquets (középen) és Jordi Alba (jobbra) után Luis Suárez (balra) is döntött a jövőjéről Fotó: Inter Miami CF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Luis Suárezen nem fog az idő, ha mégis, az Inter Miami labdarúgócsapatának még mindig jó szolgálatot tesz. A 38 esztendős csatár nem véletlenül érdemelt ki újabb egyéves kontraktust a többek között David Beckham vezette amerikai klubtól. 

Jöhet a harmadik idény: Luis Suárez büszkén pózol az új szerződése aláírása után
Jöhet a harmadik idény: Luis Suárez büszkén pózol az új szerződése aláírása után Fotó: Inter Miami CF

 

Luis Suárez még bírja

Akár a csúcson is elköszönhetett volna az Egyesült Államoktól Luis Suárez. Hiába volt alapembere az MLS-bajnok együttesnek, sokan biztosra vették, hogy a visszavonuló világbajnok spanyolokhoz hasonlóan ő is távozik az Inter Miamitól. Sergio Busquets 37, Jordi Alba 36 évesen akasztotta végleg szögre a stoplisát, a 38 esztendős uruguayi fenegyerek viszont még érez magában erőt és motivációt a folytatáshoz. 

– A csatár hatalmas tapasztalata és vezetői képességei kulcsfontosságúak voltak abban, hogy az Inter Miami megszerezze harmadik és negyedik címét a Keleti Konferencia Bajnokság és az MLS-kupa megnyerésével.

A nemzetközi porondon is remekelt, miután történelmi meneteléssel bejutott a nyolcaddöntőbe a megújult 2025-ös FIFA-klubvilágbajnokságon, illetve a 2025-ös CONCACAF Bajnokok Kupája elődöntőjébe – áll a klub a támadót méltató hivatalos közleményében.

Marad Messi mellett

Luis Suárez összesen 50 alkalommal lépett pályára 2025-ben minden versenysorozatot figyelembe véve, 17 gólt szerzett és 17 gólpasszt adott. A szerződéshosszabbítására David Beckhammel koccintott, a pályán pedig jó barátjával, a szintén új kontraktust aláíró Lionel Messivel írhatja tovább közös sikertörténetüket, amelyet pályafutásuk csúcsán az FC Barcelonában írtak, de maradt még muníciójuk az amerikai álom megvalósítására is. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.