Busquets és Jordi Alba után Luis Suárez is elhagyja Messit? Itt a válasz!

Luis Suárezen nem fog az idő, ha mégis, az Inter Miami labdarúgócsapatának még mindig jó szolgálatot tesz. A 38 esztendős csatár nem véletlenül érdemelt ki újabb egyéves kontraktust a többek között David Beckham vezette amerikai klubtól.

Jöhet a harmadik idény: Luis Suárez büszkén pózol az új szerződése aláírása után Fotó: Inter Miami CF

Luis Suárez még bírja

Akár a csúcson is elköszönhetett volna az Egyesült Államoktól Luis Suárez. Hiába volt alapembere az MLS-bajnok együttesnek, sokan biztosra vették, hogy a visszavonuló világbajnok spanyolokhoz hasonlóan ő is távozik az Inter Miamitól. Sergio Busquets 37, Jordi Alba 36 évesen akasztotta végleg szögre a stoplisát, a 38 esztendős uruguayi fenegyerek viszont még érez magában erőt és motivációt a folytatáshoz.

– A csatár hatalmas tapasztalata és vezetői képességei kulcsfontosságúak voltak abban, hogy az Inter Miami megszerezze harmadik és negyedik címét a Keleti Konferencia Bajnokság és az MLS-kupa megnyerésével.

A nemzetközi porondon is remekelt, miután történelmi meneteléssel bejutott a nyolcaddöntőbe a megújult 2025-ös FIFA-klubvilágbajnokságon, illetve a 2025-ös CONCACAF Bajnokok Kupája elődöntőjébe – áll a klub a támadót méltató hivatalos közleményében.

Marad Messi mellett

Luis Suárez összesen 50 alkalommal lépett pályára 2025-ben minden versenysorozatot figyelembe véve, 17 gólt szerzett és 17 gólpasszt adott. A szerződéshosszabbítására David Beckhammel koccintott, a pályán pedig jó barátjával, a szintén új kontraktust aláíró Lionel Messivel írhatja tovább közös sikertörténetüket, amelyet pályafutásuk csúcsán az FC Barcelonában írtak, de maradt még muníciójuk az amerikai álom megvalósítására is.