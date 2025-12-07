Inter MiamiMessibajnok

Messi erre a pillanatra vágyott, könnyes búcsú Amerikától

Lionel Messi két gólpasszal és klasszis játékával segítette MLS-bajnoki címhez az Inter Miamit, amely 3-1-re győzte le a Vancouver Whitecapset a döntőben. A finálé érzelmes pillanatokat is hozott: ez volt Jordi Alba és Sergi Busquets utolsó mérkőzése, Messi azonban a jelek szerint a világbajnokságig még biztosan folytatja, akár új európai kihívással a láthatáron.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 7:06
Lionel Messi újabb trófeája. Az Inter Miami az MLS 16. bajnoka Fotó: ELSA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A floridai csapat úgy futott ki a pályára, hogy története első bajnoki címéért küzdhet, és már a 8. percben előnybe került: Tadeo Allende beadása Ocampo lábáról szerencsétlenül a Vancouver kapujába pattant. Bár a Whitecaps a második félidő elején Ahmed hatalmas lövésével kiegyenlített, az Inter Miami nem esett szét. A 72. percben Messi szerzett labdát, majd három védő szorításából tökéletes ütemben ugratta ki honfitársát, Rodrigo de Pault, aki higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba.

Lionel Messi sikerre vitte David Beckham projektjét: bajnok lett az Inter Miami az MLS-ben
Lionel Messi sikerre vitte David Beckham projektjét: bajnok lett az Inter Miami az MLS-ben Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hajrában a kanadaiak kinyíltak, ezt pedig a Miami könyörtelenül kihasználta: Jordi Alba magas ívelését Messi selymesen vette át mellkassal, majd még a földet érés előtt pörgette tovább Allendének, aki a 97. percben eldöntötte a finálét. A klub Lionel Messi érkezése után két és fél évvel felért a csúcsra, az Inter Miami a 16. bajnok az MLS történetében.

Messi az Inter Miami sikere után: Erre a pillanatra vártam

A mérkőzés után az argentin legenda meghatottan értékelte az idényt:

Három éve döntöttem úgy, hogy az MLS-be jövök, és ma bajnokok vagyunk. Hosszú út volt, tele nehéz meccsekkel, de a csapat végig erős maradt. Ez az a pillanat, amire mindannyian vártunk. Gyönyörű ez mindannyiunknak. Megérdemeltük.

Messi nyilatkozata egyértelművé tette, mennyire fontos számára ez a cím: az amerikai kaland kezdetétől azért dolgozott, hogy a klub történetének első bajnoki sikerét megszerezze. Bár pályafutása vége felé jár, a szavai és mozdulatai inkább elszántságról, semmint búcsúról árulkodtak.

Könnyes búcsú: Alba és Busquets visszavonul

A döntő után kettős búcsú is érkezett: Jordi Alba és Sergi Busquets már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy ez pályafutásuk utolsó mérkőzése. Az egykori barcelonai trió együtt érkezett Miamiba, hogy újraélje a Barça-éveket, most viszont két társától is elbúcsúzott a csapatkapitány.

Messi szinte apai gyengédséggel ölelte át a két visszavonuló bajnokot. A jelenet jól mutatta, mennyire mély kapcsolat fűzi őket egymáshoz, és milyen sokat jelentett Messinek, hogy még egyszer együtt játszhattak, immár Amerika csúcsáig jutva.

Hogyan tovább az MLS után: Galatasaray, világbajnokság, új célok?

Bár a búcsúhangulat erős volt, Messi jövőjével kapcsolatban egyre több jel mutat arra, hogy nem készül visszavonulni. A világbajnokságig mindenképp folytatni szeretné, a nemzetközi sajtó pedig már hetek óta arról ír: elképzelhető, hogy télen Európába igazol, mégpedig a török Galatasarayhoz, ahol Sallai Roland csapattársa lehetne.

A cél egyértelmű: ritmusban maradni, versenyképes közegben készülni a pályafutását megkoronázó, minden bizonnyal utolsó világbajnokságra. Messi pedig – ahogy tette egész karrierje során – úgy néz ki, újra a legmagasabb szintet keresi.

A döntő után a trófeát magasba emelő Messi mosolya és könnyei egyszerre beszéltek múltról és jövőről. A legenda Amerikában is letette a névjegyét, és minden jel arra utal: még nincs vége. A futball még mindig az ő története.

 

