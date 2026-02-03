Rendkívüli

Sokatmondó elszólás – kiderült, hogy Messi ott lesz-e a világbajnokságon?

Továbbra is Lionel Messi szereplése a legnagyobb kérdőjel a nyári labdarúgó-világbajnokság kapcsán, most azonban úgy tűnik, hogy fény derült az argentin klasszis terveire. A témával kapcsolatban Messi Inter Miaminál dolgozó edzője, Javier Mascherano is megszólalt, akinek szavai alapján a nyolcszoros aranylabdás minden bizonnyal ott lesz a viadalon.

Javier Mascherano szerint Lionel Messinek nincs oka arra, hogy kihagyja a vb-t Fotó: Leonardo Fernández Forrás: Getty Images North America/AFP
Lionel Messi a hatodik világbajnokságán vehetne részt az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő, június 11-én kezdődő tornán, ám a szereplését eddig homály övezte. Maga az érintett még tavaly októberben beszélt arról, hogy szeretne ott lenni, de a döntését csak több tényező mérlegelése után, 2026-ban hozza meg.

Messi 2022-ben megszerezte a hőn áhított világbajnoki címet
Messi 2022-ben megszerezte a hőn áhított világbajnoki címet (Fotó: Keita Iijima/Yomiuri)

A 38 esztendős klasszis – aki az előző, 2022-es vb-n az aranyéremig vezette Argentínát – az előző évet bajnoki címmel zárta az MLS-ben, jelenleg pedig az új idényre készül. A bajnokság csupán február végén kezdődik, s megoszlanak a vélemények arról, hogy ez kedvez-e Messinek (kipihenheti magát), vagy hátrányt jelent (hosszú időre kiesik a játékból). Erről az argentin klasszis is beszélt, aki már csak emiatt is alaposan megfontolja a döntését, mert elmondása szerint nem akar a terhére lenni a válogatottnak.

Messi egykori csapattársa, valamint jelenlegi edzője az Inter Miaminél elárulta a helyzettel kapcsolatban, hogy ő személy szerint nem lát okot arra, a nyolcszoros aranylabdás miért ne lenne ott a vb-n.

Persze, miért ne?

– kérdezett vissza Javier Mascherano, amikor Messi lehetséges világbajnoki részvételéről faggatták. – Argentína a lehető legjobb hozzáállással készül a vb-re. Régóta magas szinten teljesít a csapat, és rendkívüli játékosaik vannak.

Mascherano hangsúlyozta, hogy bár Messinek egyelőre nincs végleges döntése, a kapu nyitva áll számára, és nincs akadálya annak, hogy meghívót kapjon Lionel Scaloni szövetségi kapitánytól, ha fizikailag és mentálisan is alkalmasnak érzi magát.

Messi rekordot dönthet

Amennyiben Messi valóban ott lesz a 2026-os világbajnokságon, karrierje során hatodik alkalommal vehetne részt a világbajnokságon, ezzel Cristiano Ronaldóval és Guillermo Ochoával karöltve rekordot dönthet – már amennyiben a portugál és a mexikói játékos benne lesz saját nemzete keretében.

 

