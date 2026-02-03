Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Videotonlabdarúgó NB IIBudapest Honvéd

Botrány a Honvéd–Fehérvár rangadón: trágár molinót feszítettek ki a vendégek + fotó

Botrányt kavart egy kifeszített molinó a hétfő esti Honvéd–Fehérvár rangadón az NB II 16. fordulójának záró meccsén. A vendégszektorban helyet foglaló Videoton-szurkolók trágár tartalmú molinót mutattak fel, amely több klubot és várost, valamint egy ismert közéleti szereplőt is sértő módon említett. A mérkőzést a Honvéd 2-1-re megnyerte a Fehérvár ellen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 11:22
A Videoton pont nélkül maradt a Honvéd ellen, a csapat szurkolói ráadásul botrányt okoztak Forrás: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport
A két patinás klub összecsapása kiemelt jelentőséggel bírt: a Honvéd a feljutásért küzd, míg a Videoton jelenleg a kiesés elkerüléséért harcol az NB II-ben. A feszült hangulatú találkozón a kispestiek győztek, de a fehérvári edző, Pető Tamás játékvezetői döntéseket kifogásolt. A mérkőzés sportszakmai történései mellett egy lelátói botrány is figyelmet kapott: a fehérváriak trágár üzenetet tettek közzé.

A Videoton szurkolói trágár molinóval okoztak botrányt a Honvéd elleni rangadón
A Videoton szurkolói trágár molinóval okoztak botrányt a Honvéd elleni rangadón Fotó: Öltözőn Túl/ Facebook

A meccs elején feszítették ki a molinót a vendégszektorban helyet foglaló drukkerek, amelyen az alábbi szöveg volt olvasható:

Haladás, Kecskemét, Szeged, Cottbus, Catania, Widzew, Debrecen, Venezia, Chioggia, Foggia, Lamezia. Hány kolbász fér még a szátokba? Succhiate più cazzi italiani di Cicciolina.

Az utolsó, olasz mondat szó szerinti fordítása még az a online térben is kiveri a biztosítékot, maradjunk annyiban Cicciolina felnőtt filmes múltjával hozza kapcsolatban a Honvéd-szurkolókat orálisan.

Mit akartak mondani ezzel a Videoton szurkolói?

Sokan értetlenül állhatnak azelőtt, hogy a Videoton drukkerei a Honvéd elleni rangadón miért szállnak bele a Haladásba, a Kecskemétbe vagy épp a Debrecenbe. S legfőképpen miért a német Cottbusba vagy olasz csapatokba?

A válasz egyszerűbb, mint hinnénk: ezek a klubok ápolnak baráti viszonyt a Honvéddal.

Fehérváron pedig úgy érezték, muszáj a dologba belekeverni a Cicciolina néven elhíresült, ma már 74 éves Staller Ilona Annát is, vélhetően a felnőttfilmes karrierje miatt, nem pedig azért, mert ismert közéleti szereplő is, aki Olaszországban parlamenti képviselő is volt.

A Honvéd győzelmével öt pontra növelte előnyét az NB II tabellájának élén a második helyen álló Kecskemét előtt. A Videoton helyzete ezzel szemben tovább nehezedett, a tavaly még élvonalbeli csapat 15 ponttal a 13. helyen áll, mindössze egy ponttal megelőzve a kiesőzónában található Budafokot.

 

