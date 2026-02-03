Panaszkodik a Vidi-edző: „Az a játékos lőtte a győztes gólt, akit ki kellett volna állítani”

A kispestiek kezdték jobban a mérkőzést, és az első félidőben megszerezték a vezetést: Baki fejese után ünnepelhetett a hazai közönség. A Videoton azonban hamar reagált, Németh Dániel egyenlített – pikáns módon éppen volt csapata, a Honvéd ellen.

Csontos Dominik és Baki Ákos, a Honvéd két gólszerzője a Videoton elleni meccsen. Pető Tamás szerint előbbit ki kellett volna állítani Németh Dániel felrúgásáért Fotó: Honvéd FC

Németh megsérült, Csontos gólt szerzett

Az félidő hajráját aztán egy durva jelenet árnyékolta be: Csontos Dominik hátulról, csúnyán felrúgta Némethet, amiért Antal Péter játékvezető sárga lappal büntette. Mint később kiderült, ez a jelenet döntően befolyásolta a találkozót, miként arra Pető Tamás, a Videoton edzője is felhívt a figyelmet.

Némethet ugyanis a szünetben le kellett cseérlni, mi több össze kellett varrni a sebet a lábfején, a Honvéd győztes gólját pedig Csontos szerezte, így nyert 2-1-re a Honvéd.

Pető Tamás számon kérte az elmaradt piros lapot a játékvezetőn

– Az első félidőben a véleményem szerint elmaradt egy piros lap, Németh Dániel ellen – akit e miatt a szünetben le is kellett cserélnünk – két olyan szabálytalanságot követtek el, amelyek külön-külön is piros lapot érhettek volna – Pető Tamás nem rejtette véka alá a véleményét, majd hozzátette:

Utána az a játékos lőtte a győztes gólt, akit ki kellett volna állítani, lehet, hogy ha az első játékrészben más döntés születik, máshogy alakul a mérkőzés is.

Az M4 Sportnak nyilatkozva Pető ezt még azzal is megtoldotta: El kell törni a bokáját, hogy kiállítsák?

A Vidi edzője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csapata teljesítményére büszke, és a vereség ellenére úgy érzi, közelebb álltak a győzelemhez, több helyzetet is kidolgoztak, ám két figyelmetlenséget könyörtelenül megbüntetett a bajnokesélyes.

Szerencse... Feczkó Tamás is kiemelte Haraszti Zsolt kapufáit

A mérkőzés további két emlékezetes momentuma Haraszti Zsolt nevéhez fűződik: a télen Paksról kölcsönbe érkezett támadó kétszer is bődületes lövéssel találta el a kapufát. Feczkó Tamás, a Honvéd vezetőedzője elismerte, hogy ezeknél a szituációknál szükségük volt a szerencsére is.

Megállíthatatlan a Honvéd az NB II-ben

A kispestiek trénere összességében elégedetten értékelt, kiemelve a csapat küzdeni tudását és azt, hogy a hajrában – játékrendszert váltva – sikerült megtartani az előnyt. A Honvéd így győzelemmel kezdte a tavaszt és már öt pont az előnye a tabella élén, míg a Videoton számára egyre nyomasztóbbá válik a tabella alsó fele.

