Révész Bulcsú belehúzott, Ronnie O’Sullivan adhatna neki tanácsot

Révész Bulcsú tehát akár a Rakétától is kérhetne tanácsot, de ha tőle nem is kap, O’Sullivan edzőjétől igen. Lee Walker technikai és mentális szempontból is segített a magyar játékosnak a két idény között.

Milyen eredmény kell ahhoz, hogy Révész Bulcsú profi sznúkeres maradjon?

A tavalyi, bemutatkozó idényében Révész Bulcsú 12 mérkőzést nyert és 16-ot veszített el, ezzel 26,050 ranglistapontot gyűjtött, éppen a századik legtöbbet az előző idényben. Újoncként ez erős teljesítménynek számít, ugyanakkor ahhoz, hogy a második idénye végén megragadjon a profi mezőnyben, Révésznek a 2025/26-os évadban több győzelmet és több pontot kell szereznie.

Nagyjából kétszer ennyi pontot kell szereznem ahhoz, hogy bent maradjak a profi mezőnyben. Menni fog, nem látom semmi akadályát

– jelentette ki magabiztosan az Eurosportnak adott interjúban Révész Bulcsú.

Milyen versenyeken indul Révész Bulcsú?

A Wuhan Open selejtezője után Révész maradhat Leicesterben, itt rendezik a British Open kvalifikációját is, ahol a magyar játékos ellenfele az angol Robbie Williams (47. a világranglistán) lesz jövő szombaton.

Ezt követi a Championship League, amely csoportkörrel kezdődik, július 1-jén a régi ismerős, 2005-ös világbajnok Shaun Murphy (14.), valamint a szintén angol Alfie Burden (79.) és az északír Robbie McGuigan (109.) lesz Révész (104.) ellenfele.

Révész Bulcsú eddigi legnagyobb győzelmének összefoglalója