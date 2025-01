Révész Bulcsú visszavágott a világbajnoknak, a magyar rajongók még egy ajándékot kaptak

Révész Bulcsú 2023 decemberében, a Shoot Out elnevezésű versenyen játszhatott először profi pontszerző sznúkertorna főtábláján. A sznúker villámváltozatában azonban egyetlen hiba elég volt ahhoz, hogy többet ne is léphessen asztalhoz Shaun Murphy ellen, aki letakarította ellene az asztalt, a Shoot Out történetének egyetlen maximumát, azaz 147-es brékjét lökte. Révész Bulcsú tizenhárom hónappal később, az első magyarországi profi sznúkerversenyen alaposan visszavágott a 2005-ös világbajnok Murphynek.

Révész Bulcsú után Barry Hawkins is nyert az OMV Budapest Snooker Masters első fordulójában (Fotó: Kurucz Árpád)

Ahogy annak idején Murphy nem adott esélyt Révésznek, ezúttal az immár nagykorú magyar játékos nyerte 6-0-ra kettejük mérkőzését, amely egyben az OMV Budapest Snooker Masters nyitómeccse volt.

Révész Bulcsú az első magyar profi sznúkeres, aki a hazai verseny után még a Welsh Open és a világbajnokság selejtezőjében játszhat első profi idényében.

Révész Bulcsú bravúrja lépés a döntő felé

A magyar játékos budapesti rajtja azonban kiváló eredménnyel kecsegtet, hiszen megnyithatta az utat afelé, hogy Révész Bulcsú döntőt játsszon a sztárok között.