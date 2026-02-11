A Magyar menyegző egyik ikonja megérkezett a Hagyományok Házába

Napjainkban a múzeumok számos modern és interaktív megoldással igyekeznek a látogatókat becsábítani. Rengeteg példát láthatunk erre az országot járva, azonban a fények, az érdekes és vicces installációk, valamint a technikai vívmányok használatán túl kevesen próbálnak hatni minden érzékszervünkre, így gyakran kimarad a szaglás az élményből. Pedig az illatok zsigerileg hatnak ránk. Több év távlatából is fel tudnak idézni kellemes emlékeket csak azzal, hogy beszippantjuk őket. Nem kell hozzá erős látvány vagy kellemes muzsika, hogy erős érzéseket váltsanak ki belőlünk. A Hagyományok Háza új, Tulipán & zsálya – Kertek, korok, népművészet című tárlata azonban él az illatok adta lehetőségekkel.

A kalotaszegi népviselet ikonikus pártája is megcsodálható a Hagyományok Háza új, Tulipán & zsálya – Kertek, korok, népművészet című tárlatán (Fotó: Havran Zoltán)

Persze mondhatnánk, adta magát az ötlet, hiszen a kiállítás a különböző korok kertjeiről és azoknak a népművészetre gyakorolt hatásairól szól, a kertekhez pedig illatokat is társítunk. Az intézmény viszont mindezt olyan finom módon oldotta meg, hogy a teremben érezhető levendulaillat nem a molyos gardrób legmélyét idézi fel a látogatókban, hanem a kertek frissességét, nyugalmát és színkavalkádját.

Így az öt évszázadot átívelő és mintegy 120 tárgyat felvonultató tárlaton a látogatók megérezhetik a virág- és növénymintás ruhák, bútorok, kerámiák „aromás” múltját.

Torockói párnahuzat (Fotó: Havran Zoltán)

A kiállítás terein végighaladva beleshetünk a középkori kertekbe, megismerve Magyarország első kolostorkertjeinek növénykultuszát. Majd a reneszánsz kerteket követően átsétálhatunk a barokk kor erősen szabályozott francia és buja angol stílusú parkjaiba. A török hódoltság kertjeinkre gyakorolt hatásának megismerését követően megérkezünk a 19–20. század parasztportáinak virágaihoz. A tárlaton a magyarok természettel ápolt viszonyát kerámiák, textilek, népviseleti darabok, bútorok és faragott tárgyak tárják a látogatók elé. Ahogy Czingel Szilvia kurátor a sajtóbejárás alkalmával elmondta:

A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása

– ezért a kiállítás a különböző virágmotívumok megjelenését, formáinak változását-fejlődését a magyar népművészet formakincsében vizsgálja. Sőt kiemelt figyelmet szentelnek két nagy hatású tájegységnek, a kalocsai, illetve a matyó régió hímzéseinek.