Tömegtüntetések voltak Londonban, több embert őrizetbe vettek + videó

Ez utalás az ország hivatalos nevére – United Kingdom (Egyesült Királyság) –, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése az ország visszaszerzésére az idegenektől. Robinson, aki videókat töltött fel az X-re a megmozdulásról, azt mondta, hogy milliók vonulnak London utcáin. A Scotland Yard ugyanakkor szombat este, a demonstráció befejeződése után ismertetett becslésében hatvanezerre taksálta a résztvevők számát. Az előző, tavaly szeptemberben tartott Unite the Kingdom felvonuláson a Scotland Yard akkori létszámbecslése szerint 150 ezren vettek részt. Robinson a szombati menet végállomásánál, a londoni kormányzati negyednek is otthont nyújtó Westminster kerületben elmondott beszédében felszólította híveit, hogy készüljenek az újabb angliai csatára.

A kifejezés eredetileg a náci Németország légiereje és a brit királyi légierő 1940-ben vívott, brit győzelemmel végződött, több hónapos küzdelmének neveként honosodott meg.

A Unite the Kingdom tüntetésen sokan viseltek „Make England Great Again, MEGA” feliratú piros sapkákat, az amerikai elnökhöz, Donald Trumphoz kötőtő „Make America Great Again, MAGA” mozgalom mintájára.

A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Solidarity Campaign (PSC) rendezte Izrael 78 évvel ezelőtti alapításának évfordulója alkalmából, amelyet a palesztinok a nakba, azaz nagy katasztrófa névvel emlegetnek az izraeli területekről elmenekült több százezer palesztin emlékére.

Ezt a tüntetést a PSC minden évben megrendezi Londonban az izraeli államalapítás évfordulójához legközelebbi hétvégén. A két demonstráció egy időben kezdődött, de a Scotland Yard egymástól távol eső útvonalakat jelölt ki a résztvevőknek, kilátásba helyezve, hogy azonnal őrizetbe vesz mindenkit, aki csak egy lépéssel is eltér az előírt vonulási iránytól.