Tömegtüntetések voltak Londonban, több embert őrizetbe vettek + videó

Több tízezres jobboldali demonstrációt és ezzel egy időben palesztinpárti tömegtüntetést is tartottak Londonban, példátlan rendőri készültség mellett. A két tüntetésen nagyobb rendbontások nem voltak, de a rendőrség többtucatnyi résztvevőt őrizetbe vett.

2026. 05. 17. 11:38
Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Ez utalás az ország hivatalos nevére – United Kingdom (Egyesült Királyság) –, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése az ország visszaszerzésére az idegenektől. Robinson, aki videókat töltött fel az X-re a megmozdulásról, azt mondta, hogy milliók vonulnak London utcáin. A Scotland Yard ugyanakkor szombat este, a demonstráció befejeződése után ismertetett becslésében hatvanezerre taksálta a résztvevők számát. Az előző, tavaly szeptemberben tartott Unite the Kingdom felvonuláson a Scotland Yard akkori létszámbecslése szerint 150 ezren vettek részt. Robinson a szombati menet végállomásánál, a londoni kormányzati negyednek is otthont nyújtó Westminster kerületben elmondott beszédében felszólította híveit, hogy készüljenek az újabb angliai csatára. 

A kifejezés eredetileg a náci Németország légiereje és a brit királyi légierő 1940-ben vívott, brit győzelemmel végződött, több hónapos küzdelmének neveként honosodott meg.

 A Unite the Kingdom tüntetésen sokan viseltek „Make England Great Again, MEGA” feliratú piros sapkákat, az amerikai elnökhöz, Donald Trumphoz kötőtő „Make America Great Again, MAGA” mozgalom mintájára. 

A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Solidarity Campaign (PSC) rendezte Izrael 78 évvel ezelőtti alapításának évfordulója alkalmából, amelyet a palesztinok a nakba, azaz nagy katasztrófa névvel emlegetnek az izraeli területekről elmenekült több százezer palesztin emlékére.

 Ezt a tüntetést a PSC minden évben megrendezi Londonban az izraeli államalapítás évfordulójához legközelebbi hétvégén. A két demonstráció egy időben kezdődött, de a Scotland Yard egymástól távol eső útvonalakat jelölt ki a résztvevőknek, kilátásba helyezve, hogy azonnal őrizetbe vesz mindenkit, aki csak egy lépéssel is eltér az előírt vonulási iránytól. 

A két tüntetés helyszínei között a rendőrség steril zónát különített el, ahová egyik felvonulás résztvevői sem léphettek be.

 A Scotland Yard szombat esti összegzése szerint a két tüntetésen összesen 43 embert vettek őrizetbe, de a tájékoztatás nem részletezi, hogy ez a szám miként oszlott meg a két demonstráció között, ahogy azt sem, hogy akiket őrizetbe vettek, milyen kihágást követtek el. Az ismertetés szerint a nap folyamán négy rendőrt ért fizikai támadás, de egyik incidens sem volt súlyos. 

A szombati felvonulások a londoni rendőrség évtizedek óta nem látott készültsége mellett zajlottak. 

A Scotland Yard több mint négyezer rendőrt mozgósított, emellett arcfelismerő berendezéseket telepített számos helyszínre, drónokkal figyelte a tömeget mindkét tüntetésen, és páncélozott járműveket is készenlétbe helyezett, de ezek nem voltak láthatók a felvonulási útvonalak mentén, és nem is volt szükség a bevetésükre.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
