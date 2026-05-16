A lett elnök egy ellenzéki képviselőt jelölt a miniszterelnöki posztra

A közelmúlt eseményeit figyelembe véve úgy gondolom, hogy az új miniszterelnöknek az ellenzékből kell érkeznie

– jelentette ki az államfő sajtótájékoztatóján. Silina a múlt hétvégén menesztette Andris Sprüds védelmi minisztert, miután két ukrán drón Oroszország felől Lettország légterébe sodródott, majd egy olajtároló létesítménynél felrobbant. A lett hadsereg közölte, hogy nem észlelte a drónokat, amikor Oroszországból átsodródtak a határon.

A kormányfő a védelmi minisztert tette felelőssé azért, hogy nem gondoskodott a drónelhárító rendszerek fejlesztéséről. Válaszul Sprüds pártja, a Progresszívek szerdán megvonta támogatását Silina kormányától, aminek következtében a kabinet elvesztette parlamenti többségét – írta az MTI.

