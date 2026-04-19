Kopasz Bálinték nem indulnak el az egyetlen válogatóversenyen, ami az egész évet meghatározza

Komoly jelentőséggel bír a kajak-kenusok válogató- és rangsoroló versenye, mert idén csak egy lesz. Vagyis az azon nyújtott teljesítményekkel lehet bekerülni a válogatott keretébe, s a világkupákon keresztül kivívni a szereplés jogát az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon. Szándékosan írtunk többes számot, mert a szövetségi kapitányok nem egy versenyszám alapján döntenek egy-egy versenyző beválogatásáról. Kopasz Bálint például két egyes számot is vállal, de a csapathajós szereplést végül lemondta.

Kopasz Bálint (jobbra) párosban volt vb-arany- és ezüstérmes, Európa-játékok-győztes és olimpiai negyedik Nádas Bencével. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Kopasz Bálint próbálkozott

Tervezte, de nem áll rajthoz párosban a jövő heti szegedi erőfelmérőn. Kopasz Bálint – aki Nádas Bencével nagy nemzetközi eredményeket is produkált, Varga Ádámmal nem volt sikeres – új partnerrel próbálkozott kajak kettes 500 méteren. A 2025-ben a négyessel világbajnoki ezüstérmes Opavszky Márkkal végül nem ül egy hajóba a Maty-éren.

– Az egységnek két közös edzése volt tavasszal, amelyek során mindkét versenyző rendkívül motiváltan és profin dolgozott.

Az edzőkkel közösen ugyanakkor arra jutottak, hogy a jelenlegi állapot még nem tükrözi azt a potenciált, ami ebben a párosban rejlik, ezért most nem állnak rajthoz.

A párosozás lehetőségét azonban egyáltalán nem vetették el, a későbbiekben szeretnének tovább dolgozni rajta, aminek örülök, mert én is komoly perspektívát látok benne – beszélt a háttérről Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya a honi szövetségnek.

Újra összeáll az olimpiai ezüstérmes Tótka Sándor, Nádas Bence kettős. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Tótka Sándor visszatér

Kopasz Bálint tehát az egyéni versenyszámokra koncentrál. Indul 500 és 1000 méter egyesben is az utóbbiban olimpiai, világ- és Európa-bajnok, aki Párizsban bronzérmes lett. Távollétében Opavszky Márk így végül Tamási Zsomborral ül egy hajóba K2 500-on.

Érdekesség, hogy felbomlott a tavaly világbajnoki címet szerző Kurucz Levente, Nádas Bence egység, utóbbi ugyanis újra egyesül Tótka Sándorral, aki visszatér a versenyzéshez.

A fiatal Kurucz így Fodor Bencével igyekszik versenyre kelni a szintlépésre készülő olimpiai és vb-ezüstérmes rutinos párossal.

A jövő heti szegedi válogatóversenyen 14 számban mérik össze tudásukat a honi női és férfi kajak-kenusok. Az idény azért kezdődik szokatlanul korán, mert az új világranglista-rendszer miatt az összes világkupán indokolt rajthoz állnia Magyarországnak. Május 8–10. között éppen Szegeden rendezik majd az idei első nagy nemzetközi megméretést.

Kopasz Bálint néhány hete még nagy reményekkel tekintett a párosra: