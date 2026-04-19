kajak-kenukopasz bálintválogató

Kopasz Bálinték nem indulnak el az egyetlen válogatóversenyen, ami az egész évet meghatározza

Kialakult az április 21–24. közötti kajak-kenu-válogatóverseny pontos menetrendje és nevezési listája. Ezek alapján az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint az eredeti tervekkel ellentétben mégsem indul 500 méteren párosban. A szövetségi kapitány, Tóth Dávid elárulta, Opavszky Márkkal készült az algyői világklasszis, de még nem állnak készen erre a versenyszámra. Kopasz Bálint ugyanakkor fő számában, kajak 1000 egyesben, illetve 500 egyesben rajthoz áll, hogy kivívja a helyét az idei világversenyekre készülő magyar válogatottban.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 19. 10:10
Kopasz Bálint Milánó, 2025. augusztus 22. Kopasz Bálint a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 1000 méteres számának középfutama után Milánóban 2025. augusztus 22-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Kopasz Bálint nem indul párosban a kajak-kenu válogatóversenyen
Komoly jelentőséggel bír a kajak-kenusok válogató- és rangsoroló versenye, mert idén csak egy lesz. Vagyis az azon nyújtott teljesítményekkel lehet bekerülni a válogatott keretébe, s a világkupákon keresztül kivívni a szereplés jogát az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon. Szándékosan írtunk többes számot, mert a szövetségi kapitányok nem egy versenyszám alapján döntenek egy-egy versenyző beválogatásáról. Kopasz Bálint például két egyes számot is vállal, de a csapathajós szereplést végül lemondta.

 Kopasz Bálint (jobbra) párosban volt vb-arany- és ezüstérmes, Európa-játékok-győztes és olimpiai negyedik Nádas Bencével. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Kopasz Bálint próbálkozott

Tervezte, de nem áll rajthoz párosban a jövő heti szegedi erőfelmérőn. Kopasz Bálint – aki Nádas Bencével nagy nemzetközi eredményeket is produkált, Varga Ádámmal nem volt sikeres – új partnerrel próbálkozott kajak kettes 500 méteren. A 2025-ben a négyessel világbajnoki ezüstérmes Opavszky Márkkal végül nem ül egy hajóba a Maty-éren.

– Az egységnek két közös edzése volt tavasszal, amelyek során mindkét versenyző rendkívül motiváltan és profin dolgozott. 

Az edzőkkel közösen ugyanakkor arra jutottak, hogy a jelenlegi állapot még nem tükrözi azt a potenciált, ami ebben a párosban rejlik, ezért most nem állnak rajthoz.

A párosozás lehetőségét azonban egyáltalán nem vetették el, a későbbiekben szeretnének tovább dolgozni rajta, aminek örülök, mert én is komoly perspektívát látok benne – beszélt a háttérről Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya a honi szövetségnek. 

Újra összeáll az olimpiai ezüstérmes Tótka Sándor, Nádas Bence kettős. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Tótka Sándor visszatér

Kopasz Bálint tehát az egyéni versenyszámokra koncentrál. Indul 500 és 1000 méter egyesben is az utóbbiban olimpiai, világ- és Európa-bajnok, aki Párizsban bronzérmes lett. Távollétében Opavszky Márk így végül Tamási Zsomborral ül egy hajóba K2 500-on. 

Érdekesség, hogy felbomlott a tavaly világbajnoki címet szerző Kurucz Levente, Nádas Bence egység, utóbbi ugyanis újra egyesül Tótka Sándorral, aki visszatér a versenyzéshez. 

A fiatal Kurucz így Fodor Bencével igyekszik versenyre kelni a szintlépésre készülő olimpiai és vb-ezüstérmes rutinos párossal.

A jövő heti szegedi válogatóversenyen 14 számban mérik össze tudásukat a honi női és férfi kajak-kenusok. Az idény azért kezdődik szokatlanul korán, mert az új világranglista-rendszer miatt az összes világkupán indokolt rajthoz állnia Magyarországnak. Május 8–10. között éppen Szegeden rendezik majd az idei első nagy nemzetközi megméretést. 

Kopasz Bálint néhány hete még nagy reményekkel tekintett a párosra:

