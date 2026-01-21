Fenyő-ünnep Újpesten, máris összecsaphat Lisztessel a Frankfurtból érkező középpályás

Úgy tűnik, nem az Eintracht Frankfurt lesz az álma a magyar tehetségeknek, ugyanis egy féléven belül már a második utánpótlás-válogatott hazai labdarúgó távozik – igaz, egyelőre csak – kölcsönbe a német klubtól. Az már az ősszel biztossá vált, hogy Lisztes Krisztián hazatér a Ferencváros csapatába, ám szerdán az is biztossá vált, hogy távozik a frankfurtiaktól Fenyő Noah, aki a Dárdai Pál-érában erős német kapcsolatokkal rendelkező Újpesthez került. Liszteshez hasonlóan ő is kölcsönbe érkezett a Megyeri útra, igaz, a lila-fehéreknek elővételi joguk lesz a fiatal középpályásra. És még valami, ami összeköti a két fiatalt: éppen a jelenlegi újpesti szakvezető, Szélesi Zoltán volt annak az U21-es válogatottnak az edzője, amelyikben legutóbb Lisztes és Fenyő is pályára lépett.

Fenyő Noah egyelőre csak nyárig az Újpesté Fotó: ujpestfc.hu

Fenyő Noah komoly előrelépésnek tartja, hogy hazaigazolt

A 2006. január 30-án született játékos – aki minden szinten megfelel a magyar fiatalszabálynak – a német élvonal egyik meghatározó egyesületénél, az Eintracht Frankfurtnál pallérozódott, majd 2024 nyarán profi szerződést kapott, felkészülési meccseken a felnőttcsapattal is pályára lépett, később Bundesliga- és Európa-liga-keretekben is szerepelt.

Fenyő Noah statisztikája

Eintracht Frankfurt (2025/26)

Hessenliga: 14 meccs, 2 gól, 2 gólpassz

UEFA Ifjúsági Bajnokok Ligája: 5 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

magyar utánpótlás-válogatott (U16-tól U21-ig)

31 meccs, 3 gól

Az Újpesten a 77-es mezszámot viselő húszéves középpályás a fent említett Ifjúsági BL-ben a Galatasaray és a Liverpool kapuját vette be, míg a Barcelona ellen adott gólpasszt.

– A döntésem oka egyszerű. Noha Németországban nevelkedtem, mindig szerettem Budapestre járni, az Újpest pedig Magyarország egyik legjelentősebb klubja. Kedvelem a magyar focit, ez pedig komoly előrelépés a karrieremben, hiszen először szerepelhetek egy élvonalbeli, felnőtt csapatban, ráadásul ismerem Szélesi Zoltánt az utánpótlás-válogatottakból, ami még inkább könnyítette a döntésemet – nyilatkozta a klub hivatalos honlapján a szerződése aláírása után Fenyő.