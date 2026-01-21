fenyő noahújpestlisztes krisztiánválogatotteintracht frankfurtfradi

Fenyő-ünnep Újpesten, máris összecsaphat Lisztessel a Frankfurtból érkező középpályás

Tavaly nyáron még senki sem gondolta azt komolyan, hogy a Bundesliga egyik élcsapatában éppen a felkészülését kezdő két szépreményű magyar tehetség mostantól az NB I-ben egymás ellen készülhet. Ám mindez szerdán valósággá vált, ugyanis a Fradihoz visszatérő Lisztes Krisztiánhoz hasonlóan a 31-szeres utánpótlás-válogatott Fenyő Noah is hazatért, igaz, ő Újpestre került kölcsönbe. A nagy találkozásukra nem is kell sokat várni, hiszen az idei év első derbijét február 7-én, szombaton rendezik a Groupama Arénában.

Molnár László
2026. 01. 21. 13:42
Fenyő Noah egyébként nagy erőssége lehet az Újpestnek Forrás: ujpestfc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy tűnik, nem az Eintracht Frankfurt lesz az álma a magyar tehetségeknek, ugyanis egy féléven belül már a második utánpótlás-válogatott hazai labdarúgó távozik – igaz, egyelőre csak – kölcsönbe a német klubtól. Az már az ősszel biztossá vált, hogy Lisztes Krisztián hazatér a Ferencváros csapatába, ám szerdán az is biztossá vált, hogy távozik a frankfurtiaktól Fenyő Noah, aki a Dárdai Pál-érában erős német kapcsolatokkal rendelkező Újpesthez került. Liszteshez hasonlóan ő is kölcsönbe érkezett a Megyeri útra, igaz, a lila-fehéreknek elővételi joguk lesz a fiatal középpályásra. És még valami, ami összeköti a két fiatalt: éppen a jelenlegi újpesti szakvezető, Szélesi Zoltán volt annak az U21-es válogatottnak az edzője, amelyikben legutóbb Lisztes és Fenyő is pályára lépett.

Fenyő Noah egyelőre csak nyárig az Újpesté
Fenyő Noah egyelőre csak nyárig az Újpesté     Fotó: ujpestfc.hu

Fenyő Noah komoly előrelépésnek tartja, hogy hazaigazolt

A 2006. január 30-án született játékos – aki minden szinten megfelel a magyar fiatalszabálynak – a német élvonal egyik meghatározó egyesületénél, az Eintracht Frankfurtnál pallérozódott, majd 2024 nyarán profi szerződést kapott, felkészülési meccseken a felnőttcsapattal is pályára lépett, később Bundesliga- és Európa-liga-keretekben is szerepelt. 

Fenyő Noah statisztikája

Eintracht Frankfurt (2025/26)

  • Hessenliga: 14 meccs, 2 gól, 2 gólpassz
  • UEFA Ifjúsági Bajnokok Ligája: 5 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

magyar utánpótlás-válogatott (U16-tól U21-ig)

  • 31 meccs, 3 gól

Az Újpesten a 77-es mezszámot viselő húszéves középpályás a fent említett Ifjúsági BL-ben a Galatasaray és a Liverpool kapuját vette be, míg a Barcelona ellen adott gólpasszt.

– A döntésem oka egyszerű. Noha Németországban nevelkedtem, mindig szerettem Budapestre járni, az Újpest pedig Magyarország egyik legjelentősebb klubja. Kedvelem a magyar focit, ez pedig komoly előrelépés a karrieremben, hiszen először szerepelhetek egy élvonalbeli, felnőtt csapatban, ráadásul ismerem Szélesi Zoltánt az utánpótlás-válogatottakból, ami még inkább könnyítette a döntésemet – nyilatkozta a klub hivatalos honlapján a szerződése aláírása után Fenyő.

Máris jöhet február első szombatján a Lisztes–Fenyő-csata

Az NB I tavaszi felvonásának második fordulójában, február 7-én ugyanis megrendezik 2026 első derbijét a Groupama Arénában. Az elmúlt évek sorában túl sok újpesti sikerről nem számolhattunk be, utoljára 2015. december 12-én, Diagne góljával tudtak 3 pontot szerezni a lila-fehérek a nagy rivális ellen.

Ferencváros–Újpest statisztika

  • 245 meccs
  • 120 Fradi-siker
  • 64 döntetlen
  • 61 Újpest-győzelem
  • gólkülönbség: 465-320
  • gólátlag: 3,2 gól/meccs

Nos, az Eintracht Frankfurttól érkező két fiatal elég hamar találkozhat a pályán. Ennek természetesen az a feltétele, hogy mind Lisztes, mind Fenyő játéklehetőséget kapjon a rangadón.

A legutóbbi derbin az Újpestnek legalább egy pontot sikerült szereznie a Fradi ellen:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.