Egymást követő két nap is történelmet írt a magyar sport berobbanó tehetsége

Ő is tud róla, hogy több amerikai egyetem örömmel fogadná, de úgy érzi, még egy évet Pécsett érdemes fejlődnie, aztán jöhet a tengerentúli álom. Addig is akad feladat bőségesen. Josepovits Kinga már az isztambuli vb-selejtezőn ott volt a válogatottban, a szeptemberi, berlini világbajnokságon jó eséllyel még nagyobb feladat hárul rá, s ki tudja, a következő idényben a Péccsel talán már az Euroligában vitézkedik majd.
Rátgéber László: Juhász Dorka nyomdokaiba léphet
Rátgéber László, az általa vezetett akadémia vezetője szerint Josepovits Kinga előtt fényes jövő áll:
– Kinga három éve, tizenöt évesen került hozzánk. Köszönet és elismerés illeti a kőbányai kosársulit (Kőbányai Darazsak – a szerk.), ahol Kinga nagyon jó alapokat kapott. Nem esek túlzásba, amikor azt állítom, Josepovits Kinga Juhász Dorka nyomdokaiba léphet, kettejük együttes piaci értéke már most igen csak egymillió dollár. Amerikai egyetemek egész sora kopogtat érte, én azonban arról szeretném meggyőzni Kingát, még nem jött el az ideje, hogy továbblépjen. Mi ismerjük és szeretjük őt igazán, a legjobbat akarjuk neki, a fejlődését az szolgálja, ha egyelőre még marad Pécsen.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!