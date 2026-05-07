Josepovits Kinganői kosárlabdaNKA Universitas Pécs

Egymást követő két nap is történelmet írt a magyar sport berobbanó tehetsége

Kedden csapata egyik vezéregyénisége volt az NKA Universitas Pécs–DVTK bajnoki döntőben, kiváló játékkal járult hozzá a pé­csiek győzelméhez, ami aranyérmet ért, szerdán pedig ezúttal történelemből tett – reményei szerint ugyancsak sikeres – érettségi vizsgát. Josepovits Kinga – Rátgéber László elmés jellemzésével élve – így írt egymást követő két napon történelmet. A világ pedig hirtelen kitárult előtte, kis túlzással a lábai előtt hever, de akik ismerik, nem féltik a Juhász Dorkához mérhető tizennyolc éves tehetséget attól, hogy mindezektől megszédülne, avagy elszállna.

Novák Miklós
2026. 05. 07. 5:07
Josepovits Kingának van oka az örömre Fotó: RONASIFOTO Forrás: NKA Universitas Pécs
Ő is tud róla, hogy több amerikai egyetem örömmel fogadná, de úgy érzi, még egy évet Pécsett érdemes fejlődnie, aztán jöhet a tengerentúli álom. Addig is akad feladat bőségesen. Josepovits Kinga már az isztambuli vb-selejtezőn ott volt a válogatottban, a szeptemberi, berlini világbajnokságon jó eséllyel még nagyobb feladat hárul rá, s ki tudja, a következő idényben a Péccsel talán már az Euroligában vitézkedik majd.

Rátgéber László: Juhász Dorka nyomdokaiba léphet

Rátgéber László, az általa vezetett akadémia vezetője szerint Josepovits Kinga előtt fényes jövő áll:

– Kinga három éve, tizenöt évesen került hozzánk. Köszönet és elismerés illeti a kőbányai kosársulit (Kőbányai Darazsak – a szerk.), ahol Kinga nagyon jó alapokat kapott. Nem esek túlzásba, amikor azt állítom, Josepovits Kinga Juhász Dorka nyomdokaiba léphet, kettejük együttes piaci értéke már most igen csak egymillió dollár. Amerikai egyetemek egész sora kopogtat érte, én azonban arról szeretném meggyőzni Kingát, még nem jött el az ideje, hogy továbblépjen. Mi ismerjük és szeretjük őt igazán, a legjobbat akarjuk neki, a fejlődését az szolgálja, ha egyelőre még marad Pécsen.

