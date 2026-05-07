Egymást követő két nap is történelmet írt a magyar sport berobbanó tehetsége

Rátgéber László: Juhász Dorka nyomdokaiba léphet

Rátgéber László, az általa vezetett akadémia vezetője szerint Josepovits Kinga előtt fényes jövő áll:

– Kinga három éve, tizenöt évesen került hozzánk. Köszönet és elismerés illeti a kőbányai kosársulit (Kőbányai Darazsak – a szerk.), ahol Kinga nagyon jó alapokat kapott. Nem esek túlzásba, amikor azt állítom, Josepovits Kinga Juhász Dorka nyomdokaiba léphet, kettejük együttes piaci értéke már most igen csak egymillió dollár. Amerikai egyetemek egész sora kopogtat érte, én azonban arról szeretném meggyőzni Kingát, még nem jött el az ideje, hogy továbblépjen. Mi ismerjük és szeretjük őt igazán, a legjobbat akarjuk neki, a fejlődését az szolgálja, ha egyelőre még marad Pécsen.