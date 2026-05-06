A káosz küszöbén

Mondták ugyebár – számos alkalommal leírtuk, ha nem is hittük –, hogy villámháború lesz az orosz–ukrán konfliktus. Nem lett villámháború, s még mindig tart. Méghozzá tágabb hazánk, azaz Európa, pontosabban az unió mértéktelen támogatásával. Ez ám a demokrácia! Mondták, ó, de sokszor, hogy körvonalazódni látszik a béke. S nemcsak az ukrán földön, hanem Közel-Keleten is. Én ezt nem látom, nyilván, vannak, akik látják, de a lényeget titkolják. Előlem bizony elbújt és bizony igencsak rejtőzködik az a fene nagy békevágy, amit egyesek csak kijelentenek, de valójában nem is akarnak békét. Magyarán szólva hazudnak az embereknek. Avagy nem állnak eléjük, hogy bátran elmondják, mi a céljuk.

Még azt is hazudta a magasságos EU, hogy nagyobb anyagi veszteség nélkül megússza Európa a háborúkat. Nem úszta meg! S eljutottunk odáig, hogy az Európai Unió már csak hazudni képes. Valamint beleszólni a tagállamok szuverenitásába. Nem először írom le, mert cáfolhatatlanul hiszek benne és látom is, hogy az EU ma nem jelent mást, mint háborút saját lakosai ellen. Gazdasági, vallási és szellemi háborút folytat egyszerre, olykor meg furcsa fertőzéshullámokkal is riogat, hátha valamelyik gyógyszergyártó rokon hasznot húzhat belőle.

Más furcsaságok is megestek már, például a minap, s nem először, megzavarva azt a fene nagy békevágyat. Újabb merényletet, azaz gyilkossági kísérletet követtek el, ismét Trump ellen. A televízióban mindenki láthatta. S akkor most ne is szóljunk az Orbán Viktor elleni merénylet „belengetéséről”, amely szintén nem régen történt. A káoszgyártók tehát nem adják fel, nem bizony! S lassan nekünk már csak egyetlen cáfolhatatlan kijelentésünk lehet, mégpedig, hogy bizony, itt ficánkolunk a gonosz markában, s a káosznak már rég nem a küszöbén, hanem a belsejében.

Nehéz leírni, de egyelőre ez az igazság: az erő bizony nem velünk van.

Ott lapul valahol a mélyállam bunkerjeiben, miközben a luxus „bunkerlakóknak” csak töredékét sejtjük, hogy kit, kiket is tisztelhetünk bennük. Gondolom, a kiválasztottakat.