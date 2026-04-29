A csapos közbeszól

Én úgy látom, de meglehet, nagyon is tévedek, hogy az egész fentebbi gondolatmenetem azt bizonyítja, már nem is burkolt, hanem nyílt háborús fenekedések, háborúra való felhívások árnyékában élünk. S olyan környezetben, olyan elhibázott szövetségek keretén belül, ahol a megegyezés, a normális párbeszéd egyelőre nem létezik. Pár éve még sokan hittek abban, hogy az ukrán-orosz háború befejezhető. Óh, mi naivok! Lett másiiiik! Mármint háborúból. Mint a híres kabaréjelenetben, ahol az előadó, a csodálatos Eötvös Gábor, a híres cirkuszi zenebohóc egymás után húzta elő újabb és újabb hangszerét a kabátja alól, mutatva, hogy mindig van másik! Nem is egy, hanem több. S aligha tévedek, ha azt mondom, ez idő tájt egy csomó terv a népességcsökkentésre van alapozva. Az idős emberek katonai behívói is erre utalnak. Mert ugyan mi értelme lenne a folytonos háborús riogatásnak, ha nem ez? No persze van még néhány más „rablási terv” is. Lásd: Ukrajna. Így él most a világ. Melynek urai ismét túlmentek minden határon. Szabad és kell is másképpen gondolkodni, mint a többség, vagy akár a kisebbség. De azt már végképp abba kellene hagyni, hogy az úgynevezett „világ urai” hülyének nézzenek mindenkit. Például azzal, hogy a legaljasabb módon próbálják meg terveiket megvalósítani.