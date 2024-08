Brutális tisztogatásba kezdtek Donald Tuskék

A sajtókonferencián az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszter egy tárcaközi megállapodást írt alá „a jogellenesen elköltött kincstári vagyon biztosítása és visszaszerzése érdekében” folytatandó tárcaközi együttműködésről.

Tusk szerint a kezdeményezés célja a pénzáramlás kivizsgálása az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormány idején. A kormányfő „zárt rendszernek” nevezte azt a mechanizmust, amelynek segítségével szerinte a PiS közpénzeket és közigazgatási intézményeket használt fel a tavaly őszi parlamenti választások előtt.

A gyanút keltő, vagyis átvizsgálásra szoruló összeg Tusk szerint 100 milliárd zlotyt (9 ezer milliárd forint) tehet ki, ebből – mint a kormányfő elmondta – 3,2 milliárd zlotyt (293 milliárd forint) az illetékes hatóságok már pontosan körül is írtak, és hatékonyan vissza fogják követelni ezeket az összegeket.

Az elszámoltatás keretében eddig 62 személy ellen fogalmaztak meg gyanút, és 149 ügyészségi bejelentést tettek

– mondta el Tusk.

Tusk nyilatkozatára reagálva Mateusz Morawiecki volt kormányfő az X-en azt írta: a miniszterelnök által említett „zárt rendszer ma uralkodik Lengyelországban, annak főnöke pedig egyetlen célból hazudik: hogy tönkretegye a legnagyobb lengyel ellenzéki pártot”. Mint fogalmazott:

Ha megszállott vagy, akkor orvoshoz mész, nem a hatóságokhoz.

Układ zamknięty rządzi dziś Polską, a kłamstwa jego szefa mają jeden cel: Zlikwidować największą partię opozycyjną w Polsce i przykryć kwestię likwidacji CPK, atomu czy horrendalnych podwyżek, które wydrenują kieszenie obywateli. Z obsesją idzie się do lekarza, a nie do władzy. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 9, 2024

Homályos célozgatás

Tuskot a sajtókonferencián arról is kérdezték, hogy kizárhatják-e Magyarországot a schengeni övezetből az orosz és a belarusz állampolgárokat érintő vízumkorlátozások enyhítése miatt. A kizárás a schengeni övezetből „igazából az Európai Unióból való kizárás előkészítése, itt ezért óvatos lennék” – válaszolta Tusk.

Elismerte: még nem ismeri a magyar döntés részleteit, de „első ránézésre úgy tűnik, hogy megsértették az európai jogot és a schengeni államok biztonságát érintő kockázatokról szóló előírásokat”. Hozzátette ugyanakkor: Magyarország nem az egyetlen állam, amely vízumokat ad ki belarusz és orosz állampolgároknak.

Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter a napokban többször is nyilatkozott. Mint fogalmazott, „a brüsszeliták előálltak egy újabb hazugsággal azt állítván, hogy Magyarország orosz és belarusz kémeket enged az Európai Unióba”.

Megjegyezte, hogy „a balti államok képviselőinek már világosan elmagyaráztuk, hogy ez miért szemenszedett hazugság, de úgy látszik a tények nemcsak őket, hanem Manfred Webert sem zavarják” – tette hozzá az Európai Néppárt (EPP) elnökének kijelentéseire reagálva.

Szijjártó Péter közösségi oldalán azt is írta, hogy az EPP elnöke „messze földön ismert súlyos hungarofóbiájáról, ő vérig van sértődve a magyarokra, nem tudja feldolgozni, hogy nem lehetett az Európai Bizottság elnöke, és jól láthatóan frusztrálja a valódi jobboldali pártoknak a vártnál is erősebb szövetsége az Európai Parlamentben”. Majd hozzátette, hogy nyilván azt Manfred Weber is tudja – hiszen nagy szakértője az európai ügyeknek –, hogy minden uniós tagország maga folytatja le a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási, munkavállalási és vízumügyeikhez fűződő eljárásokat.

Magyarországon ezek az eljárások szigorúak, átfogóak és abszolút a nemzetbiztonsági érdekeket helyezik előtérbe.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök kezet fog egy miniszterrel a heti miniszteri találkozón Varsóban (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)