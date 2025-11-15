Menczer Tamás találkozása a független-objektív sajtóval

– Háborúellenes nagygyűlés, Győr. Túl vagyok a húszperces találkozáson a független-objektív balliberális sajtóval. Az is nagyon izgalmas volt, érkeznek a videók – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója a győri háborúellenes gyűlésről azt mondta: azért mentek el oda nagyon sokan, mert nem akarnak háborút.

Menczer Tamás Fotó: Mirkó István

– Békét akarunk, és meg akarjuk erősíteni Orbán Viktort a brüsszeli csatákban, amelyeket a háborúpárti brüsszeli vezetőkkel vív. Ezért azt kérem mindenkitől, hogy támogassa Orbán Viktort, támogassa a háborúellenes, békepárti magyar kormányt, és vegyen részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen is. Hajrá, Magyarország – hangsúlyozta Menczer Tamás.