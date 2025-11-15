Rendkívüli

Orbán Viktor: Európában háborús veszély van + videó

GyőrMenczer Tamásháborúellenesháborúellenes kampányHáborúellenes Gyűlésháborúellenes kiállítás

Menczer Tamás találkozása a független-objektív sajtóval

– Azért jöttünk el nagyon sokan Győrbe ma, mert nem akarunk háborút, békét akarunk, és meg akarjuk erősíteni Orbán Viktort a brüsszeli csatákban, amelyeket a háborúpárti brüsszeli vezetőkkel vív – mondta Menczer Tamás, aki a balliberális sajtó kérdéseire is készségesen válaszolt.

Forrás: Facebook2025. 11. 15. 12:10
– Háborúellenes nagygyűlés, Győr. Túl vagyok a húszperces találkozáson a független-objektív balliberális sajtóval. Az is nagyon izgalmas volt, érkeznek a videók – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója a győri háborúellenes gyűlésről azt mondta: azért mentek el oda nagyon sokan, mert nem akarnak háborút. 

Dpk Győr
Menczer Tamás Fotó: Mirkó István

– Békét akarunk, és meg akarjuk erősíteni Orbán Viktort a brüsszeli csatákban, amelyeket a háborúpárti brüsszeli vezetőkkel vív. Ezért azt kérem mindenkitől, hogy támogassa Orbán Viktort, támogassa a háborúellenes, békepárti magyar kormányt, és vegyen részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen is. Hajrá, Magyarország – hangsúlyozta Menczer Tamás. 

 


Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

