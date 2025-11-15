Rendkívüli

Ruszin-Szendi Romulusz ukrán származásával dicsekvő unokatestvére vette rá a Momentumot, hogy lépjen vissza

A Tisza katonai szakértője, a fegyverrel az oldalán lakossági fórumokra járó Ruszin-Szendi Romulusz ritkán emlegetett unokatestvére is kulcsszerepet tölt be a Tisza Párt életében. A volt vezérkari főnök nagyon szoros ukrán kapcsolatokkal rendelkezik, ezért is kerülhetett a Tiszába. Az azonban eddig nem volt ismert, hogy vitte magával a pártba egyik rokonát. Az unokatestvére, az ukrán származásával dicsekvő Ruszin Zsolt fontos szereplője Magyar Péter támogatói körének. Az Ellenpont információi szerint ő vette rá Fekete-Győr Andrást arra, hogy léptesse vissza a választástól a Momentumot.

2025. 11. 15. 11:04
A Momentum visszaléptetésében és lenullázásában kulcsszerepe volt Fekete-Győr Andrásnak – írja az Ellenpont. Emlékezetes pillanat volt májusban, amikor az expártelnök váratlanul arra szólította fel a közösségét, hogy lépjen hátrébb és ne induljon el a jövő évi választáson.

A kezdeményezés hatalmas feszültséget okozott a pártban, azonban végül

 a Momentum döntéshozó szerve, a küldöttgyűlés beadta a derekát. Június elején – beállva a korábbi pártelnök javaslata mögé – egy sajtóközleményben hivatalosan is bejelentette: a párt távol marad a megméretéstől, így segítve a kormányváltás ügyét, azaz a Tisza Párt jelöltjeit támogatják a jövő évi országgyűlési választáson.

Az Ellenpont rámutat, hogy a döntés szembement mindenféle politikai logikával, hiszen normális esetben egy párt legfőbb célja a hatalom megszerzése, vagy legalábbis valamilyen szintű részvétel kiharcolása a döntéshozásban. Abban, hogy a Momentum így döntött, fontos szerepe volt egy eddig nem ismert tiszás háttérembernek.

Fekete-Győr András jól járt a párt hátraléptetésével, ugyanis beültették a Politikai Üldözöttekért Alapítvány kuratóriumába, influenszerként pörgetik a Facebookon és minden bizonnyal jól járna egy Tisza-kormánnyal is a háttéralkuknak köszönhetően. A lap forrásaira hivatkozva azt írja: Fekete-Győr András több alkalommal is a pártvezetés engedélye nélkül egyeztetett a visszalépésről 

a Tisza hátországának tagjaival, és részben ennek következményeként indítottak ellene fegyelmi eljárást a párton belül, aminek végül nem lett következménye.

Dull Szabolcs politikai elemző, a Telex volt főszerkesztőjének május 7-ei, Fekete-Győr felvetését értékelő posztja alá egy igencsak érdekes hozzászólás érkezett. Egy Ruszin Zsolt nevű férfi azt írta, hogy régóta győzködi Fekete-Győrt a Momentum visszaléptetéséről.

Fotó: Facebook

Felmerül a kérdés: ki ez a férfi, aki ennyire magabiztosan, már-már kioktató stílusban dicsekszik a nem nyilvános egyeztetésekkel? A Fekete-Győrt utasítgató Ruszin Zsolt a Tisza hátországának erős embere, aki gazdasági és adóügyi kérdésekben kívülről, tanácsaival segíti az ellenzéki pártot könyvelőként.

Ruszin-Szendi Romolusz Fotó: Ellenpont

Az pedig korántsem mellékes: Ruszin Zsolt Ruszin-Szendi Romulusz unokatestvére. Magyar Péterékhez való kötődését jól mutatja, hogy több alkalommal is felbukkant a Tisza rendezvényein: 

részt vett a februári kongresszuson, és az október 23-ai vonuláson is.

 Emellett kifejezetten aktív a tiszás Facebook-csoportokban.

 

A Ruszin család ukrán gyökerei 

Ruszin-Szendit nem kell különösebben bemutatni, hiszen nagyon erős pozíciói vannak a Tiszában. Katonai tanácsadóként ukrán kapcsolatainak köszönhetően kiemelt szerepet visz az ellenzéki párt és Kijev közötti kapcsolatok kiépítésében. Nem véletlenül. A Ruszin családnak ugyanis erős ukrán háttere van. Ruszin Zsolt egyik hozzászólásában maga dicsekedett el azzal, hogy „a ruszinok (rutének) Kárpát-Ukrajnaiak”. Mint kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz és az édesapja a Trianon utáni áttelepítéskor kerültek a mai Ukrajna területéről Edelénybe. Innen eredeztethető a Ruszin család erős kötődése a keleti országhoz.

Ruszin Zsolt édesapja magas rangú diplomata volt a szocializmusban.

Egész pontosan a moszkvai nagykövetségen első titkárként dolgozott (vagyis a nagykövetség második-harmadik legfontosabb embere volt), lényegében ő vitte a hátán a diplomáciai, szervezési feladatokat a peresztrojka és a glasztnoszty idején 1990-ig. Feleségével,

Ruszin Zsolt édesanyjával minden bizonnyal a diplomáciai kiküldetése során ismerkedett meg. A Zaporizzsjében született nő valószínűleg ukrán származású, legalábbis a nevének cirill átiratát használják Ukrajnában.

Ezek után nem meglepő, hogy a tiszás háttérember több ukránpárti posztot is megosztott a közösségi oldalán. Egyik bejegyzéséhez, amiben az orosz gazdaság közeli összeomlásáról és Vlagyivosztoki Köztársaság megalakulásáról értekezett, a Stand with Ukraine feliratú, nem mellesleg az Európai Bizottságtól származó képet mellékelte.

Fotó: Ellenpont/Facebook

Befolyásos körökben nyomul

A Fekete-Győr Andrással egyeztető Ruszin Zsolt jelenleg a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke, befolyásos szereplője a hazai adószakmai, könyvelői közegnek. 

A baloldali médiában időről időre megszólaltatják szakértőként, legutóbb szeptember közepén véleményezte a Tisza adóterveit a Szeretlek Magyarországnak. 

Nem meglepő módon a beszélgetés során mindenben egyetértett a baloldali párttal, így a személyi jövedelemadóval, a vagyonadóval és az áfával kapcsolatos elképzeléseikkel is – és egy szóval sem említették a cikkben, hogy rokoni kapcsolatban áll a Tisza egyik vezetőjével.

A tiszás háttérember az MKOE-alelnökség mellett nagyon komolyan benne van az üzleti életben, nagyvállalkozóként egy kiterjedt, évi több száz milliós forgalmú céges birodalmat igazgat. A FairConto-csoportban átláthatatlan mennyiségű alvállalkozás van sűrű céges hálót alkotva. A vállalatcsoporttal komplex pénzügyi szolgáltatásokat kínál: könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás, pénzügyi tanácsadás, székhelyszolgáltatás.

Központjuk, a FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. több mint 25 éve meghatározó szereplője a piacnak. A cégben részvényes Ruszin Zsolt, az ügyvezető pedig a nagyvállalkozó felesége. 


Borítókép: Ruszin Zsolt ( Forrás: Ellenpont/Facebook)


 

