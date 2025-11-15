Ruszin-Szendi Romulusz ukrán származásával dicsekvő unokatestvére vette rá a Momentumot, hogy lépjen vissza

A Momentum visszaléptetésében és lenullázásában kulcsszerepe volt Fekete-Győr Andrásnak – írja az Ellenpont. Emlékezetes pillanat volt májusban, amikor az expártelnök váratlanul arra szólította fel a közösségét, hogy lépjen hátrébb és ne induljon el a jövő évi választáson.

A kezdeményezés hatalmas feszültséget okozott a pártban, azonban végül

a Momentum döntéshozó szerve, a küldöttgyűlés beadta a derekát. Június elején – beállva a korábbi pártelnök javaslata mögé – egy sajtóközleményben hivatalosan is bejelentette: a párt távol marad a megméretéstől, így segítve a kormányváltás ügyét, azaz a Tisza Párt jelöltjeit támogatják a jövő évi országgyűlési választáson.

Az Ellenpont rámutat, hogy a döntés szembement mindenféle politikai logikával, hiszen normális esetben egy párt legfőbb célja a hatalom megszerzése, vagy legalábbis valamilyen szintű részvétel kiharcolása a döntéshozásban. Abban, hogy a Momentum így döntött, fontos szerepe volt egy eddig nem ismert tiszás háttérembernek.

Fekete-Győr András jól járt a párt hátraléptetésével, ugyanis beültették a Politikai Üldözöttekért Alapítvány kuratóriumába, influenszerként pörgetik a Facebookon és minden bizonnyal jól járna egy Tisza-kormánnyal is a háttéralkuknak köszönhetően. A lap forrásaira hivatkozva azt írja: Fekete-Győr András több alkalommal is a pártvezetés engedélye nélkül egyeztetett a visszalépésről

a Tisza hátországának tagjaival, és részben ennek következményeként indítottak ellene fegyelmi eljárást a párton belül, aminek végül nem lett következménye.

Dull Szabolcs politikai elemző, a Telex volt főszerkesztőjének május 7-ei, Fekete-Győr felvetését értékelő posztja alá egy igencsak érdekes hozzászólás érkezett. Egy Ruszin Zsolt nevű férfi azt írta, hogy régóta győzködi Fekete-Győrt a Momentum visszaléptetéséről.

Fotó: Facebook

Felmerül a kérdés: ki ez a férfi, aki ennyire magabiztosan, már-már kioktató stílusban dicsekszik a nem nyilvános egyeztetésekkel? A Fekete-Győrt utasítgató Ruszin Zsolt a Tisza hátországának erős embere, aki gazdasági és adóügyi kérdésekben kívülről, tanácsaival segíti az ellenzéki pártot könyvelőként.