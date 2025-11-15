Amint arról beszámoltunk, az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vizsgálata megállapította, hogy Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese egy olyan csoportot vezetett, amely energiaipari építési és beszerzési szolgáltatásokból kapott jutalékot, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmi rendszereinek kiépítését és a bevételek tisztára mosását. A Zelenszkij-kormány több más tagját is érintettnek tartják az ügyben.

Marta Kos szerint az őszinte beszélgetés a megoldás Ukrajna korrupciós ügyeire Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A friss nyomozati anyagok és bizonyítékok szerint a szálak egészen a Fire Point fegyvergyártó vállalatig érhetnek.

November 12-én German Galushchenko ukrán igazságügyi minisztert felfüggesztették, miután az ország korrupcióellenes ügynöksége nagyszabású razziákat hajtott végre az energetikai szektorban. Októberben Volodimir Kudritski, az ukrán állami villamosenergia-hálózat korábbi vezetőjét letartóztatták sikkasztás vádjával – emlékeztetett a Brussels Signal.