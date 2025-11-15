Rendkívüli

Orbán Viktor: Európában háborús veszély van + videó

Volodimir ZelenszkijUkrajnaNABUMarta Kos

Marta Kos őszinte beszélgetéssel oldaná meg a korrupciós fertőt Ukrajnában

Miközben újabb és újabb korrupciós botrányok rázzák meg Ukrajnát, Brüsszel továbbra is az ukrán uniós csatlakozást erőlteti. Marta Kos, az EU bővítési biztosa a korrupciós botrányok ellenére is támogatja Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 11:55
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Amint arról beszámoltunk, az  Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vizsgálata megállapította, hogy Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese egy olyan csoportot vezetett, amely energiaipari építési és beszerzési szolgáltatásokból kapott jutalékot, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmi rendszereinek kiépítését és a bevételek tisztára mosását. A Zelenszkij-kormány több más tagját is érintettnek tartják az ügyben.

Marta Kos szerint az őszinte beszélgetés a megoldás Ukrajna korrupciós ügyeire Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU
A friss nyomozati anyagok és bizonyítékok szerint a szálak egészen a Fire Point fegyvergyártó vállalatig érhetnek. 

November 12-én German Galushchenko ukrán igazságügyi minisztert felfüggesztették, miután az ország korrupcióellenes ügynöksége nagyszabású razziákat hajtott végre az energetikai szektorban. Októberben Volodimir Kudritski, az ukrán állami villamosenergia-hálózat korábbi vezetőjét letartóztatták sikkasztás vádjával – emlékeztetett a Brussels Signal. 

Ukrajna uniós csatlakozása mindennél fontosabb Brüsszelnek

Mindezek ellenére Marta Kos Varsóban, az EU–Ukrajna beruházási konferencián azt hangsúlyozta, hogy a blokk bővítése segíthet a kormányzás és a korrupció kihívásainak kezelésében.

Vissza kell szorítanunk azokat az erőket, amelyek destabilizálni akarják kontinensünket. Meg kell tisztítanunk kontinensünket az autokráciáktól

– mondta, hozzátéve: az európai földrajzi szakadékok megszüntetése azt jelenti, hogy Európát stabilabbá, függetlenebbé, biztonságosabbá és szabadabbá tesszük.

Bővítési politikánk hatékony eszköz a szabadság terén fennálló szakadékok áthidalására. Kiterjeszti a jogállamiságot, a demokratikus intézményeket és a szabad médiát

– tette hozzá, kiemelve, hogy szerinte az EU keleti bővítése „nem ijesztő”, mivel „ez az európai normális állapothoz való visszatérés”.

Szerinte a Montenegróban, Albániában, Ukrajnában és Moldovában végrehajtott reformok „változásokat hoznak”.

Marta Kos szerint elég egy őszinte beszélgetés

Az Európai Bizottság november 4-én közzétett egy  jelentést, amelyben értékelte Ukrajna reformok terén elért előrehaladását. Ebben az EB kiemelte a „független és szilárd korrupcióellenes keretrendszerrel” kapcsolatos „aggodalmakat”.

Ugyan Kos elismerte, hogy a korrupció és az intézmények gyengesége aggodalomra ad okot, de azt hangsúlyozta, hogy „őszinte beszélgetésre” van szükség, amely megakadályozhatja a jövőbeli tagok visszaesését az uniós integrációs folyamatban.

Kos egyértelművé tette azt is: 2027-re Ukrajna és Moldova várhatóan teljes mértékben integrálódik az EU energiapiacába.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

