Globál Nógrádi Györggyel – Belülről omlik össze Zelenszkij rendszere? + videó

Világraszóló korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát, Volodimir Zelenszkij elnök embereiről sorra derülnek ki a mocskos takargatnivalók, ennek ellenére Ursula von der Leyen és az uniós vezetés folyamatosan öntik a pénzt Ukrajnába, és azt állítják, hogy az ország jól halad az uniós tagság felé.

Zelenszkij bejelentette, hogy november végére Ukrajna naponta 600-800 elfogó drónt lesz képes gyártani Fotó: MTI/EPA

Nógrádi György szerint Brüsszel soha nem fogja belátni hivatalos közleményekben, hogy tévedtek Ukrajnával kapcsolatban, ha egyszer nem küldenek már pénzt, akkor azt azzal fogják indokolni, hogy kiürült a kassza.

Mindeközben az Európai Bizottság elnöke egy közös, uniós kémügynökség felállítását sürgeti, amelynek persze ő lenne a feje. A szakértő megjegyezte, Von der Leyen azzal sem törődik, hogy mennyire veszélyes lenne egy kézbe tenni a tagállamok érzékeny információit.

Németországban eközben megállapodást született a kötelező katonai szolgálatról. Az évtizedek óta legmeghatározóbb párt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) beadta a derekát a legtöbb baloldali követelés kapcsán. Nógrádi György megjegyezte, hogy az utóbbi évek erről szóltak a szebb napokat is látott CDU háza táján, hiszen így tudják csak hatalomban tartani magukat.