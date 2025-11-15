Rendkívüli

Megkezdődött az első háborúellenes gyűlés, kövesse nálunk élőben + videó

Nógrádi GyörgyVolodimir ZelenszkijUkrajnaEurópai Bizottság

Globál Nógrádi Györggyel – Belülről omlik össze Zelenszkij rendszere? + videó

Munkatársunktól
2025. 11. 15. 11:04

Akkora korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában, hogy még a legelvetemültebb balliberálisok szerint is inog Volodimir Zelenszkij széke.

Világraszóló korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát, Volodimir Zelenszkij elnök embereiről sorra derülnek ki a mocskos takargatnivalók, ennek ellenére Ursula von der Leyen és az uniós vezetés folyamatosan öntik a pénzt Ukrajnába, és azt állítják, hogy az ország jól halad az uniós tagság felé. 

Kijev, 2025. november 3. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. november 3-án. Zelenszkij bejelentette, hogy november végére Ukrajna naponta 600-800 elfogó drónt lesz képes gyártani annak ellenére, hogy a háborúban találatok érték az ukrán fegyvergyártó üzemeket. MTI/EPA
Zelenszkij bejelentette, hogy november végére Ukrajna naponta 600-800 elfogó drónt lesz képes gyártani Fotó: MTI/EPA

Nógrádi György szerint Brüsszel soha nem fogja belátni hivatalos közleményekben, hogy tévedtek Ukrajnával kapcsolatban, ha egyszer nem küldenek már pénzt, akkor azt azzal fogják indokolni, hogy kiürült a kassza.

Mindeközben az Európai Bizottság elnöke egy közös, uniós kémügynökség felállítását sürgeti, amelynek persze ő lenne a feje. A szakértő megjegyezte, Von der Leyen azzal sem törődik, hogy mennyire veszélyes lenne egy kézbe tenni a tagállamok érzékeny információit.

Németországban eközben megállapodást született a kötelező katonai szolgálatról. Az évtizedek óta legmeghatározóbb párt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) beadta a derekát a legtöbb baloldali követelés kapcsán. Nógrádi György megjegyezte, hogy az utóbbi évek erről szóltak a szebb napokat is látott CDU háza táján, hiszen így tudják csak hatalomban tartani magukat.

 

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

