Világraszóló korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát, Volodimir Zelenszkij elnök embereiről sorra derülnek ki a mocskos takargatnivalók, ennek ellenére Ursula von der Leyen és az uniós vezetés folyamatosan öntik a pénzt Ukrajnába, és azt állítják, hogy az ország jól halad az uniós tagság felé.
Nógrádi György szerint Brüsszel soha nem fogja belátni hivatalos közleményekben, hogy tévedtek Ukrajnával kapcsolatban, ha egyszer nem küldenek már pénzt, akkor azt azzal fogják indokolni, hogy kiürült a kassza.
Mindeközben az Európai Bizottság elnöke egy közös, uniós kémügynökség felállítását sürgeti, amelynek persze ő lenne a feje. A szakértő megjegyezte, Von der Leyen azzal sem törődik, hogy mennyire veszélyes lenne egy kézbe tenni a tagállamok érzékeny információit.
Németországban eközben megállapodást született a kötelező katonai szolgálatról. Az évtizedek óta legmeghatározóbb párt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) beadta a derekát a legtöbb baloldali követelés kapcsán. Nógrádi György megjegyezte, hogy az utóbbi évek erről szóltak a szebb napokat is látott CDU háza táján, hiszen így tudják csak hatalomban tartani magukat.