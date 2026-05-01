A lengyel elnök új alkotmány kidolgozását kezdeményezi

Új lengyel alkotmány kidolgozását kezdeményezi Karol Nawrocki lengyel elnök, az erre hivatott tanács első tagjait a május 3-i állami ünnepen, az alkotmány napján nevezik ki – jelentette be pénteken Rafal Leskiewicz lengyel államfői szóvivő. A Nawrocki elnök tanácsadó testületeként létrehozandó alkotmányügyi tanácsba a parlamenti frakciók képviselőit és szakértőket hívtak meg.

Forrás: MTI2026. 05. 01. 22:42
Karol Nawrocki lengyel elnök
Lengyelországban minden alkotmánymódosításhoz kétharmados többségre van szükség a törvényhozásban. Ezzel a jelenlegi kormánykoalíció nem rendelkezik, az ellenzéki jelöltként megválasztott Nawrocki pedig csak széles parlamenti konszenzus útján vagy népszavazáson valósíthatná meg kezdeményezését.

Egy új alaptörvény elfogadását legutóbb Andrzej Duda előző elnök kezdeményezte a 2017-ben, szintén az alkotmány napja alkalmából. Az ügyben Duda népszavazási indítványt tett a parlamenti felsőházban, amely azonban a 2018 júliusában megtartott szavazáson elvetette a kezdeményezést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

