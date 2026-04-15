A Liverpool lecserélt sztárja a meccs közben hazament, és súlyos árat fizethet

Hugo Ekitike sérülés miatt jött le a pályáról a Liverpool–PSG Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján már az első félidőben. Arne Slot edző elárulta, hogy a meccs után nem találkozott Ekitikével, ő ugyanis már a második félidőben hazament. A francia csatár sérülése nem néz ki jól, a Liverpool könnyen elveszítheti a szezon hátralévő részére, és a világbajnokság is ugorhat neki.

2026. 04. 15. 7:25
Kerkez Milos vigasztalja a Liverpool francia csatárát: Hugo Ekitike PSG elleni sérülése súlyosnak tűnt Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Egy rossz lépés miatt sérült meg Hugo Ekitike a Liverpool–PSG keddi BL-visszavágó első félidejében, az első fél óra végéhez érve hordágyon kellett levinni a pályáról, és Mohamed Szalah érkezett a helyére. Ekitike sérülése nem nézett ki jól Arne Slot edző szerint, aki a 2-0-s vereség (összesítésben 4-0-s kiesés) után már nem találkozott a sérült csatárral az Anfielden.

Hugo Ekitike a PSG elleni sérülése után kihagyhatja a szezon hátralévő részét a Liverpoolban, és a vb-ről is lemaradhat.

– Várjuk meg, mi lesz pontosan, de mindannyian láttuk, hogy nem nézett ki jól. A második félidőben hazament, így még nem találkoztam vele – nyilatkozta Arne Slot, a Liverpool edzője a PSG elleni meccs lefújása után a This is Anfield szerint.

 

Mennyire súlyos Hugo Ekitike sérülése? 

A jelenlegi hírek szerint Ekitike Achilles-ín-sérülést szenvedhetett. A francia L’Équipe megszólaltatott egy specialistát, aki azt mondta, hogy a látottak alapján szakadásra tippel, de pontos diagnózist csak az MRI-vizsgálat adhat.

Mindenesetre elmondta, hogy ha valóban szakadásról van szó, akkor Ekitike ebben a szezonban már nem léphet pályára, és a nyári világbajnokság is ugrott neki a francia válogatottban.

Ekitike tehát óriási árat fizethet a sérülése miatt, pedig a márciusi válogatottmeccseken gólt is lőtt a Brazília elleni 2-1-es győzelem alkalmával. A Liverpool is az egyik legjobbját veszítheti el a szezon hajrájára, hiszen a 23 éves francia a legeredményesebb játékosa az idényben 17 góllal.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

