Szoboszlait vádolják a franciák, de az UEFA is felelős a PSG-sztár sérüléséért

Kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel ejtette ki a Liverpool csapatát a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a címvédő Paris Saint-Germain, miután kedden este az Anfielden is győzött 2-0-ra. Franciaországban úgy látták, a PSG sikerét Desire Doue sérülése árnyékolja be, akit szerintük Szoboszlai Dominik „kilökött” a pályáról, és ez okozta a bajt. De az UEFA döntése is szerepet játszhatott a sérülésben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 6:51
Szoboszlai Dominik és Desire Doue ütközése sérüléssel ért véget a Liverpool és a PSG BL-visszavágóján Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
A PSG hazai pályán simán győzte le 2-0-ra a Liverpoolt a múlt héten, és a visszavágó sem alakult jobban az angoloknak. Bár a meccs előtt Szoboszlai Dominik bizakodó volt, és fordításban reménykedett, a Liverpool erre képtelen volt, és hazai pályán is 2-0-s vereséget szenvedett a visszavágón.

A PSG-s Desire Doue sérülése miatt bosszankodnak a franciák, miután Szoboszlai szerintük kilökte őt a pályáról Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szoboszlai és Kerkez Milos is végigjátszotta a meccset a Liverpoolban, előbbi pedig főleg a Desire Doue elleni párharc miatt került a középpontba a találkozó után. Franciaországban azt sérelmezik, hogy Szoboszlai túl kemény volt, ami hozzájárult Doue sérüléséhez.

Mi volt Szoboszlai szerepe Doue sérülésében?

Az eset a második félidő elején, az 51. percben történt, még 0-0-s állásnál. Ekkor Szoboszlai és Doue csapott össze egymással a labdáért, az ütközésük után a francia kiesett a pályáról, a labdaszedő fiúra és a reklámtáblákhoz helyezett mikrofonra zuhant, amitől megsérült. Azonnal cserét is kért, Barcola érkezett a helyére, miközben sántikálva hagyta el a pályát.

A francia RMC Sport azt írja, hogy Doue sérülése volt a PSG szép liverpooli estéjének az árnyoldala. A lap úgy fogalmaz, hogy „Szoboszlai kilökte a pályáról”, ez okozta bajt. A   magyar játékost vádló megfogalmazás a francia futballal foglalkozó Foot National oldalon is hangsúlyos:

Az 51. percben, amikor egy kulcsfontosságú védekező visszazárással állította meg Szoboszlait, Doue egy kemény ütközés áldozata lett. Miután egy tiszta szereléssel megszerezte a labdát, a magyar középpályás kilökte őt a pályáról, és a reklámtáblákba, valamint egy pálya menti mikrofonba csapódott

– írják az esetről.

Az UEFA elégtelen döntése is felelős a PSG-sztár sérüléséért

Szoboszlai nem kapott figyelmeztetést a játékvezetőtől a Doue elleni párharc miatt, a sérülés inkább szerencsétlen körülmények hozadéka.

Ugyanakkor az angol The Sun felhívja rá a figyelmet, hogy az UEFA direkt kivizsgálta a meccs előtt a reklámtáblák elhelyezésének módját Liverpoolban, miután a nyolcaddöntőben a Galatasaray játékosa, Noah Lang elvágta a kezét hasonlóan a tábláknak zuhanva az Anfielden.

A lap szerint a Liverpool kénytelen volt módosítani a pályavonalak és a reklámtáblák közötti távolságot, miután az UEFA azt szerette volna, hogy a Langéhoz hasonló eset ne ismétlődjön meg. A jelek szerint elégtelen volt az UEFA döntése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

