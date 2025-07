Amerika újból felvette a kapcsolatot Oroszországgal

Medvegyev fenyegetése nem mérvadó

A beszélgetés során szóba került Dmitrij Medvegyev fenyegető nyilatkozata is. Trump válaszul úgy fogalmazott:

Mondja meg Medvegyevnek, Oroszország bukott volt elnökének, aki azt hiszi, még mindig ő az államfő, hogy válogassa meg a szavait. Veszélyes terepre téved.

Rubio ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

Ő nem számít. Nem vesz részt a tárgyalásokon, és nincs döntéshozói szerepe Oroszországban. Egykori helytartó volt, most provokatív kijelentésekkel próbál hatást kelteni.

Rubio a beszélgetésben kitért arra is, hogy India továbbra is nagy mennyiségben vásárol olajat Oroszországtól. Az elnök bejelentette: augusztus elsejétől 25 százalékos vámot és egyéb büntetőintézkedéseket vezetnek be emiatt. A külügyminiszter szerint India stratégiai partner, de rendkívül frusztráló, hogy az orosz olajvásárlások – még ha kedvezményes áron is – hozzájárulnak a háborús gépezet fenntartásához.

Borítókép: Marco Rubio (Fotó: AFP)