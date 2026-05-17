SpanyolországPedro SanchezAndalúzia

Sordöntő választás, a spanyol szocialista kormány jövője lehet a tét

A korrupciós ügyek, a kommunikációs baklövések és egyre erősödő politikai nyomás árnyékában készülnek a spanyol szocialisták az andalúziai választásra, amely végzetes következményekkel járhat Pedro Sánchez pártjának. A felmérések történelmi vereséget vetítenek előre a PSOE számára egy olyan régióban, amely hosszú időn át a baloldal egyik legfontosabb erősségének számított. A botrányokkal terhelt kampány akár a jövő évi parlamenti választások erőviszonyaira is hatással lehet.

2026. 05. 17. 11:01
Pedro Sanchez spanyol kormányfő Forrás: AFP
A vasárnapi andalúziai szavazás Spanyolország legnépesebb régiójában zajlik, egyúttal az utolsó jelentősebb politikai megméretés a jövő évi parlamenti választásokat megelőzően. Emiatt az eredmények az országos politikai hangulat fontos mutatói lehetnek, valamint képet adhatnak arról is, hogy a jobboldali Vox támogatottsága elérte-e a növekedése határát.

A PP az elmúlt hét évben vezette a korábban szocialista dominanciájú régiót, és most azt próbálja hangsúlyozni, hogy a választás valójában Pedro Sánchez miniszterelnök megítéléséről szól. A kormányfő és környezete ugyanis több korrupciós ügyben lehet érintett.

A felmérések alapján a jelenlegi regionális vezető, Juan Manuel Moreno Bonilla jó eséllyel megközelítheti a 2022-es választásokon elért eredményét. Ezzel párhuzamosan a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) a történetének eddigi legrosszabb szereplésére készülhet.

A Vox, amely 2018-ban tört be a spanyol politika élvonalába az andalúziai választások révén, a becslések szerint további egy-két képviselői helyet szerezhet a négy évvel ezelőtti 14 mandátuma mellé.

Moreno és a PP országos elnöke, Alberto Núñez Feijóo abban bízik, hogy a központi kormány körüli botrányokat kihasználva országos politikai előnyt kovácsolhatnak a vasárnapi eredményekből. Moreno az ellenfelét, a korábbi minisztert és miniszterelnök-helyettest, María Jesús Monterót a múlt asszonyának nevezte, és úgy fogalmazott, hogy ideje lezárni a múlt hibáit, és a jövőre összpontosítani. Az elmúlt időszak fejleményei tovább nehezítették a szocialisták helyzetét. Monterót éles kritikák érték, miután két, kábítószer-csempészek üldözése közben életét vesztő Guardia Civil-tiszt halálát munkahelyi balesetként említette. Később módosította kijelentését, hangsúlyozva, hogy a rendvédelmi dolgozók szolgálat közben haltak meg.

 

A spanyol szocialisták botrányai gyengítik a kormányt 

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be róla, hogy vesztegetés, bűnszervezetben való részvétel és szexizmus vádjaival néz szembe a spanyol Szocialista Munkáspárt. A legfrissebb vallomások szerint a korrupciós polip csápjai már közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnökig érnek, aki hiába próbálja egyéni hibáknak beállítani az eseteket, a bizonyítékok szerint mindenről tudhatott.

A Néppárt választási esélyese, Moreno is kritikák célpontjává vált. A választók 42,2 százaléka az egészségügyi ellátás helyzetét tartja a térség legsúlyosabb problémájának, ezért ismét előtérbe került a daganatszűrési ügy kezelése.

A regionális vezetés tavaly év végén elismerte: több mint 2300 nő nem kapott értesítést mammográfiás vizsgálatainak bizonytalan eredményeiről, emiatt elmaradtak a szükséges további kivizsgálások és kezelések. Az eset komoly közfelháborodást váltott ki, és tüntetésekhez vezetett, amelyek végül a regionális egészségügyi miniszter távozásával zárultak. 

Moreno a héten azt állította, hogy az adminisztratív mulasztás miatt senki nem vesztette életét, ezt azonban érintettek és aktivisták vitatták.

Ángela Claverol, az Amama Sevilla mellrákos betegeket segítő szervezet vezetője szerint legalább hat nő halála köthető ahhoz, hogy nem kapták meg időben a vizsgálati eredményeket. Véleménye szerint a történtek egy súlyosabb andalúziai egészségügyi válság tünetei, amelynek hátterében sokak szerint Moreno közegészségügyet érintő privatizációs politikája áll.

A lakhatás kérdése szintén komoly választói aggodalom Andalúziában, ahogyan Spanyolország más részein is. Sevilla, Málaga és Córdoba a tömegturizmus hatásaival – köztük a megemelkedett albérletárakkal és a lakhatási lehetőségek szűkülésével – küzd. Több helyi szervezet arra szólítja fel a regionális vezetést, hogy a turisztikai érdekek helyett inkább a helyiek szempontjait helyezze előtérbe.

Juan Carlos Benítez, az Albaicín városrész változásaira reagálva létrehozott Albayzín Habitable-csoport tagja úgy véli, a Moreno-kormány a tömegturizmus támogatását választotta a minőségi turizmus helyett. Szerinte Granada újabb példája annak, amikor a rövid távú gazdasági érdekek felülírják a fenntarthatóságot. Elmondása alapján az elmúlt hónapok rendkívül kedvezőtlenül alakultak a városrésznek: bezárt egy egészségügyi intézmény, valamint több jelentős épületet is fejlesztési célból értékesítettek.

Pablo Simón, a madridi Carlos III Egyetem politológusa szerint a vasárnapi eredmények hatása messze túlmutathat Andalúzián, miközben az ország a parlamenti választásokra készül. 

A felmérések jelenleg a PP országos győzelmét vetítik előre, bár a kormányalakításhoz szükség lehet a Vox támogatására.

Simón úgy látja: ha Moreno megőrzi abszolút többségét, és a Vox nem jut nagyobb szerephez a kormányalakításban, az azt jelezheti, hogy a párt támogatottsága megtorpant, miközben a PP tovább erősödik. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a Vox jól szerepelt Aragónban, Extremadurában és Kasztília és Leónban, egyre erősebb az a vélekedés, hogy a belső konfliktusok lassítják a párt lendületét. Ugyanakkor hozzátette: a PP-hez köthető ügyek – például a 2024-es valenciai halálos árvizek kezelésével kapcsolatos viták – még változtathatnak a helyzeten. Simón szerint a szocialisták akár rendkívül gyenge eredménnyel is szembesülhetnek a vasárnapi választáson.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
