Sordöntő választás, a spanyol szocialista kormány jövője lehet a tét

A vasárnapi andalúziai szavazás Spanyolország legnépesebb régiójában zajlik, egyúttal az utolsó jelentősebb politikai megméretés a jövő évi parlamenti választásokat megelőzően. Emiatt az eredmények az országos politikai hangulat fontos mutatói lehetnek, valamint képet adhatnak arról is, hogy a jobboldali Vox támogatottsága elérte-e a növekedése határát.

A PP az elmúlt hét évben vezette a korábban szocialista dominanciájú régiót, és most azt próbálja hangsúlyozni, hogy a választás valójában Pedro Sánchez miniszterelnök megítéléséről szól. A kormányfő és környezete ugyanis több korrupciós ügyben lehet érintett.

A felmérések alapján a jelenlegi regionális vezető, Juan Manuel Moreno Bonilla jó eséllyel megközelítheti a 2022-es választásokon elért eredményét. Ezzel párhuzamosan a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) a történetének eddigi legrosszabb szereplésére készülhet.

A Vox, amely 2018-ban tört be a spanyol politika élvonalába az andalúziai választások révén, a becslések szerint további egy-két képviselői helyet szerezhet a négy évvel ezelőtti 14 mandátuma mellé.

Moreno és a PP országos elnöke, Alberto Núñez Feijóo abban bízik, hogy a központi kormány körüli botrányokat kihasználva országos politikai előnyt kovácsolhatnak a vasárnapi eredményekből. Moreno az ellenfelét, a korábbi minisztert és miniszterelnök-helyettest, María Jesús Monterót a múlt asszonyának nevezte, és úgy fogalmazott, hogy ideje lezárni a múlt hibáit, és a jövőre összpontosítani. Az elmúlt időszak fejleményei tovább nehezítették a szocialisták helyzetét. Monterót éles kritikák érték, miután két, kábítószer-csempészek üldözése közben életét vesztő Guardia Civil-tiszt halálát munkahelyi balesetként említette. Később módosította kijelentését, hangsúlyozva, hogy a rendvédelmi dolgozók szolgálat közben haltak meg.

A spanyol szocialisták botrányai gyengítik a kormányt

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be róla, hogy vesztegetés, bűnszervezetben való részvétel és szexizmus vádjaival néz szembe a spanyol Szocialista Munkáspárt. A legfrissebb vallomások szerint a korrupciós polip csápjai már közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnökig érnek, aki hiába próbálja egyéni hibáknak beállítani az eseteket, a bizonyítékok szerint mindenről tudhatott.