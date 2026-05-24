Migránsok erőszakoltak: sokkolót használtak, hogy ártalmatlanítsák kiskorú áldozatukat

Az áldozat ügyvédje szerint a lány azóta sem tudta feldolgozni a történteket. Ritkán hagyja el otthonát, és szinte teljesen visszavonult a társas kapcsolatoktól.

A rendőrség az eset után nagyszabású akciót indított. Mivel felmerült a gyanú, hogy a feltételezett elkövetőknél fegyver lehet, a műveletben különleges egységek is részt vettek. A házkutatások során egy sokkolót és egy pisztolyt foglaltak le. Négy gyanúsítottat azonnal őrizetbe vettek, az ötödik később önként jelentkezett a hatóságoknál. Azóta mindannyian előzetes letartóztatásban vannak – írja az Exxpress.

A tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik, mivel a sértett és az egyik vádlott is kiskorú.