nemi erőszakNémetországkiskorúmigráns

Migránsok erőszakoltak: sokkolót használtak, hogy ártalmatlanítsák kiskorú áldozatukat

Az aacheni tartományi bíróságon megkezdődött annak az öt férfinak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy 2025 októberében csoportosan megerőszakoltak egy 17 éves lányt a németországi Heinsberg-Unterbruchban. Az ügyészség szerint a támadás során sokkolót is bevetettek. Az erőszakot elkövetők 17 és 27 év közöttiek, közülük négyen szíriai, egy pedig iraki állampolgár. Sajtóértesülések szerint valamennyien menekültként érkeztek Németországba.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 8:45
Német rendőrautó – illusztráció (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az áldozat ügyvédje szerint a lány azóta sem tudta feldolgozni a történteket. Ritkán hagyja el otthonát, és szinte teljesen visszavonult a társas kapcsolatoktól.

A rendőrség az eset után nagyszabású akciót indított. Mivel felmerült a gyanú, hogy a feltételezett elkövetőknél fegyver lehet, a műveletben különleges egységek is részt vettek. A házkutatások során egy sokkolót és egy pisztolyt foglaltak le. Négy gyanúsítottat azonnal őrizetbe vettek, az ötödik később önként jelentkezett a hatóságoknál. Azóta mindannyian előzetes letartóztatásban vannak – írja az Exxpress.

A tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik, mivel a sértett és az egyik vádlott is kiskorú. 

A német hatóságok az elmúlt években több hasonló ügyben is nyomoztak. Gelnhausenben például négy szíriai férfi ellen indult eljárás, miután több, 11 és 17 év közötti lány azt állította, hogy egy uszoda pezsgőfürdőjében fogdosták őket. A rendőrség a helyszínen azonosította a gyanúsítottakat, akiket később kitiltottak a fürdőből. Az ügy jelentős közfelháborodást váltott ki Németországban.

Drezdában pedig két 15 éves szír fiatalt gyanúsítanak azzal, hogy egy 19 éves cseh férfit késsel megfenyegettek, kiraboltak, majd szexuális erőszakot követtek el ellene a főpályaudvar közelében. 

Korábban arról is írtunk, a nürnbergi rendőrség egy főként szíriai, észak-afrikai és pakisztáni származású férfiakból álló csoport ügyében nyomoz, akiket azzal gyanúsítanak, hogy fiatal, esetenként kiskorú lányokat ajándékokkal (ruhák, kozmetikumok) közelítettek meg, majd drogfüggővé tettek. 

A hatóságok gyanúja szerint a lányok később csak szexuális szolgáltatásokért cserébe kaptak kábítószert, és az ügyben szexuális visszaélések, illetve nemi erőszak is történhetett.

Lapunk egy olyan ausztriai esetről is írt, amely élénk közéleti vitát váltott ki az integráció és a kulturális együttélés kérdésében. Négy egyetemista állítása szerint egy nyilvános grillezőhelyen sertéshúst szerettek volna sütni, amikor két muszlim férfi arra kérte őket, hogy ezt ne tegyék, hanem keressenek másik helyet. A fiatalok végül a konfliktus elkerülése érdekében összepakoltak és távoztak.

Borítókép: Német rendőrautó, illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Felhévizy Félix avatarja

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu