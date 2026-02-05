Rendkívüli

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

Elszabadult a migránserőszak, de Brüsszel még mindig erőlteti a paktumot

Nyugat-Európában mindennapossá vált a migrációval összefüggő erőszak és bűnözés, ami súlyosan rontotta a lakosság biztonságérzetét. Egyre több városban a migránshátterű elkövetőkhöz köthető késelések, nemi erőszakok, gyilkosságok és zavargások növelik a társadalmi feszültséget, miközben a párhuzamos társadalmak erősödnek, az integráció kudarcot vall, és egyes városrészekben a rendfenntartás is nehézkessé vált. Több nyugat-európai nagyvárosban ma már az sem magától értetődő, hogy a nők és fiatal lányok este egyedül az utcára merjenek lépni. Brüsszel mindeközben továbbra is a migrációs paktum végrehajtását erőlteti, annak ellenére, hogy a tömeges bevándorlás árát egyre inkább a lakosság fizeti meg a mindennapokban. A jelenségről a Magyar Nemzetnek Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője nyilatkozott.

2026. 02. 05.
Migránsok Európában (Fotó: AFP)
Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arról beszélt, hogy a 2015-ös migrációs válság nem lezárt esemény, hanem egy máig tartó folyamat, amelynek következményei egyre súlyosabban jelentkeznek Európa-szerte. Megfogalmazása szerint az elmúlt tíz év világosan rámutatott arra, hogy a migráció nem csupán határvédelmi kérdés, hanem hosszú távú belső biztonsági és társadalmi problémák forrása.

Egyre súlyosabb gondot okoznak Nyugat-Európában a migránsok. Az erőszak és bűnözés mindennapossá vált (Fotó: AFP)
Egyre súlyosabb gondot okoznak Nyugat-Európában a migránsok. Az erőszak és bűnözés mindennapossá vált (Fotó: AFP)

Az elemző szerint az egyik legsúlyosabb gond az Európai Unión belüli másodlagos migráció, vagyis az, hogy a belépést követően a migránsok ellenőrizetlenül mozognak az unió területén. Ennek következményeként mára egy körülbelül nyolcmillió fős irreguláris migránstömeg alakult ki: 

ez egy olyan csoport, amelyről nem tudjuk, hogy kik alkotják, hol tartózkodnak, és ebből rengeteg további probléma fakad

– fogalmazott.

Gönczi rámutatott: ez a bizonytalanság önmagában is komoly kockázatot jelent, de a probléma súlyát tovább növeli, hogy ebben a csoportban aránytalanul magas az erőszakos bűnelkövetők száma. Különösen azok jelentenek veszélyt, akiket már korábban kiutasítottak, mégis az Európai Unió területén maradtak.

Mint mondta, számos olyan eset történt az elmúlt időszakban, amikor korábban kiutasítás alatt álló migránsok követtek el súlyos bűncselekményeket, ami szerinte nem véletlen, hanem rendszerszintű probléma.

Az elemző hangsúlyozta: az ilyen ügyek – például a nagy visszhangot kiváltó késelések és támadások – rendszeresen átlépik a társadalmi ingerküszöböt, és ráirányítják a figyelmet arra, hogy nem elszigetelt esetekről, hanem tendenciáról van szó. Véleménye szerint Nyugat-, Dél- és Észak-Európában egyaránt mindennapossá váltak az olyan incidensek, amelyek a közbiztonság romlását jelzik.

A migrációs paktum kapcsán az elemző kritikus álláspontot fogalmazott meg. Úgy látja, hogy az uniós dokumentum nem a kiváltó okokra reagál, hanem a már kialakult helyzetet próbálja kezelni.

Álláspontja szerint

a paktum menedzselni akarja a migrációt, nem megállítani. Regisztrálni, szétosztani, kezelni próbálja az irreguláris migránsokat, miközben az Európai Uniónak azt kellene megakadályoznia, hogy további illegális mozgások jöjjenek létre.

Gönczi Róbert arra is kitért, hogy bár a Frontex jelentései csökkenő számokat mutatnak, ez nem jelenti a migráció megszűnését. A folyamat 2015 óta folyamatos, legfeljebb intenzitásában változik. Szerinte ezért félrevezető kizárólag statisztikák alapján sikeresnek beállítani az uniós migrációs politikát.

Borítókép: Migránsok Európában (Fotó: AFP)

