Elszabadult a migránserőszak, de Brüsszel még mindig erőlteti a paktumot

Az elemző szerint az egyik legsúlyosabb gond az Európai Unión belüli másodlagos migráció, vagyis az, hogy a belépést követően a migránsok ellenőrizetlenül mozognak az unió területén. Ennek következményeként mára egy körülbelül nyolcmillió fős irreguláris migránstömeg alakult ki:

ez egy olyan csoport, amelyről nem tudjuk, hogy kik alkotják, hol tartózkodnak, és ebből rengeteg további probléma fakad

– fogalmazott.

Gönczi rámutatott: ez a bizonytalanság önmagában is komoly kockázatot jelent, de a probléma súlyát tovább növeli, hogy ebben a csoportban aránytalanul magas az erőszakos bűnelkövetők száma. Különösen azok jelentenek veszélyt, akiket már korábban kiutasítottak, mégis az Európai Unió területén maradtak.

Mint mondta, számos olyan eset történt az elmúlt időszakban, amikor korábban kiutasítás alatt álló migránsok követtek el súlyos bűncselekményeket, ami szerinte nem véletlen, hanem rendszerszintű probléma.

Az elemző hangsúlyozta: az ilyen ügyek – például a nagy visszhangot kiváltó késelések és támadások – rendszeresen átlépik a társadalmi ingerküszöböt, és ráirányítják a figyelmet arra, hogy nem elszigetelt esetekről, hanem tendenciáról van szó. Véleménye szerint Nyugat-, Dél- és Észak-Európában egyaránt mindennapossá váltak az olyan incidensek, amelyek a közbiztonság romlását jelzik.