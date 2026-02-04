migrációs paktumEU Menekültügyi és Migrációs Paktummigrációillegális bevándorlásÍrország

A migrációs paktum teljesítése milliárdos terhet ró Írországra + videó

Írországban már 2023 végén figyelmeztették a kormányt, hogy a menedékkérők elszállásolásának éves költsége akár 1,5 milliárd euróra is emelkedhet. A dokumentumok szerint az EU migrációs paktumának teljes körű végrehajtása ekkora többletköltséget róna az országra. A figyelmeztetések most kerültek nyilvánosságra, miután bizalmas kormányzati iratok váltak hozzáférhetővé.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 3:00
Tartalékmegoldásként még sátrak felállítása is szóba került Forrás: AFP
Már 2023 végén jelezték az ír kormány felé, hogy a migrációs paktum maradéktalan végrehajtása súlyos következménnyel jár. A figyelmeztetések szerint a menedékkérők elhelyezésének éves költsége akár az 1,5 milliárd eurót is elérheti. A most napvilágra került iratok alapján a rendszer már akkor is túlterhelt volt – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Az EU migrációs paktuma akár 1,5 milliárd eurós terhet is rakhat Írországra
Az EU migrációs paktuma akár 1,5 milliárd eurós terhet is rakhat Írországra Fotó: AFP

A migrációs paktum végrehajtásának következményei

Az ír minisztereknek szánt belső anyagok arra hívták fel a figyelmet, hogy a fokozódó migrációs nyomás és az uniós előírások együtt komoly pluszkiadásokat jelentenek az államnak. A szakértők szerint ezek a terhek megroppanthatják a költségvetést. A figyelmeztetések közvetlenül az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumához kapcsolódtak, amelyet Brüsszel „igazságosabb felelősségmegosztásként” igyekezett bemutatni. A dokumentumokból kiderül, hogy 

a kormányzati elemzők már korábban is attól tartottak, hogy a menedékkérők gyorsan növekvő száma, valamint az elhelyezésükre kialakított rendszer hosszabb távon nem tartható fenn.

A Brussels Signal értesülései szerint az iratok arra is rávilágítottak, hogy az ír állami ellátórendszer egyre nagyobb mértékben szorult rá a piaci szereplőkre. Már 2023-ban napi szinten több mint 1,5 millió eurót emésztettek fel a nem állami fenntartású szállások, és ez az összeg azóta tovább nőtt.

Tartalékmegoldásként még sátrak felállítása is szóba került. 

A számok gyors romlást jeleznek: míg 2021 augusztusában körülbelül hétezer embert láttak el, addig 2025 végére már több mint harmincháromezer fő szorult elhelyezésre. Közülük csaknem tízezren kiskorúak voltak. A tényleges kiadások 2025-ben elérték az 1,2 milliárd eurót, ami közel húszszázalékos növekedést jelentett egy év alatt, napi bontásban pedig több mint 3,2 millió eurós terhet rótt az államra.

A menedékkérők legnagyobb része Szomáliából, Nigériából, Pakisztánból és Afganisztánból érkezett Írországba.

A belső elemzések egyértelműen jelezték: amennyiben az állam nem csökkenti a magánszállások arányát, és nem alakítja át az ellátórendszert, az éves költségek elérhetik az 1,5 milliárd eurót. 

Ennek nyomán a kormány több intézkedést is bevezetett – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán részletesen is olvashat. A munkát vállaló menedékkérőktől például hozzájárulást kérnek a szállás költségeihez.

Január végén az ír igazságügyi miniszter nyilvánosságra hozta azt a törvényjavaslatot, amely az uniós migrációs paktumhoz igazodva átfogó reformot vázol fel az ír menekültügyi rendszerben.

Migrációs paktum: a szakértő elmondta, amit sokan csak sejtettek eddig

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy decemberben Brüsszelben elfogadták a migrációs paktumot, amely Kiszelly Zoltán szerint demográfiai, politikai és föderális célokat szolgál. Az elemzési igazgató úgy véli, az EU a csökkenő népesség problémájának megoldását a bevándorlásban látja, miközben a migránsok szavazatai a nyugat-európai baloldalt erősíthetik. Kiszelly elmondta, hogy 

a brüsszeli irányvonal ismét veszélyes történelmi mintákat idéz, és a magyarok már többször nemet mondtak a migrációs paktumra.

Korábban már írtunk arról, hogy egyre nagyobb a migráció miatti feszültség Írországban – ott, ahol az emberek tárt karokkal fogadják a külföldieket, és a segíteni akarás „az ír útlevéllel együtt jár”. Sokan úgy látják, hogy a menedékkérők kihasználják a szociális ellátórendszert, miközben az ír állampolgárok lakhatási és megélhetési válsággal küzdenek. Aggódnak az erőszakos reakciók, zavargások miatt, amelyek válaszul érkeznek a problémára. Eközben azt, aki kérdéseket tesz fel a migrációs politikáról, szélsőségesnek bélyegzik. Lapunknak interjút adott John Waters ír író, közéleti szereplő.

Borítókép: Miránsok által felállított sátrak, illusztráció (Fotó: AFP)

