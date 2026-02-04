A migrációs paktum teljesítése milliárdos terhet ró Írországra + videó

A Brussels Signal értesülései szerint az iratok arra is rávilágítottak, hogy az ír állami ellátórendszer egyre nagyobb mértékben szorult rá a piaci szereplőkre. Már 2023-ban napi szinten több mint 1,5 millió eurót emésztettek fel a nem állami fenntartású szállások, és ez az összeg azóta tovább nőtt.

Tartalékmegoldásként még sátrak felállítása is szóba került.

A számok gyors romlást jeleznek: míg 2021 augusztusában körülbelül hétezer embert láttak el, addig 2025 végére már több mint harmincháromezer fő szorult elhelyezésre. Közülük csaknem tízezren kiskorúak voltak. A tényleges kiadások 2025-ben elérték az 1,2 milliárd eurót, ami közel húszszázalékos növekedést jelentett egy év alatt, napi bontásban pedig több mint 3,2 millió eurós terhet rótt az államra.

A menedékkérők legnagyobb része Szomáliából, Nigériából, Pakisztánból és Afganisztánból érkezett Írországba.

A belső elemzések egyértelműen jelezték: amennyiben az állam nem csökkenti a magánszállások arányát, és nem alakítja át az ellátórendszert, az éves költségek elérhetik az 1,5 milliárd eurót.

Ennek nyomán a kormány több intézkedést is bevezetett – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán részletesen is olvashat. A munkát vállaló menedékkérőktől például hozzájárulást kérnek a szállás költségeihez.

Január végén az ír igazságügyi miniszter nyilvánosságra hozta azt a törvényjavaslatot, amely az uniós migrációs paktumhoz igazodva átfogó reformot vázol fel az ír menekültügyi rendszerben.