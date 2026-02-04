A migrációs paktum teljesítése milliárdos terhet ró Írországra + videó

Már 2023 végén jelezték az ír kormány felé, hogy a migrációs paktum maradéktalan végrehajtása súlyos következménnyel jár. A figyelmeztetések szerint a menedékkérők elhelyezésének éves költsége akár az 1,5 milliárd eurót is elérheti. A most napvilágra került iratok alapján a rendszer már akkor is túlterhelt volt – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.
A migrációs paktum végrehajtásának következményei
Az ír minisztereknek szánt belső anyagok arra hívták fel a figyelmet, hogy a fokozódó migrációs nyomás és az uniós előírások együtt komoly pluszkiadásokat jelentenek az államnak. A szakértők szerint ezek a terhek megroppanthatják a költségvetést. A figyelmeztetések közvetlenül az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumához kapcsolódtak, amelyet Brüsszel „igazságosabb felelősségmegosztásként” igyekezett bemutatni. A dokumentumokból kiderül, hogy
a kormányzati elemzők már korábban is attól tartottak, hogy a menedékkérők gyorsan növekvő száma, valamint az elhelyezésükre kialakított rendszer hosszabb távon nem tartható fenn.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!