Rétvári Bence: Magyarország továbbra is megvédi az EU külső határát

Magyarország nem csak beszél az Európai Unió külső határainak védelméről, hanem sok éve magyar rendőrök teljesítenek ott szolgálatot – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten.

Forrás: MTI2026. 02. 03. 16:21
Magyarország továbbra is fenntartja déli határvédelmi rendszerét Forrás: AFP
Rétvári Bence a bolgár–török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján kiemelte: a magyar családok azért érezhetik biztonságban magukat, mert ők védik a külső határt.

Rétvári Bence: Magyarország továbbra is megvédi az EU külső határát. Fotó: MTI

Mint elmondta, döntés született arról, hogy az Európai Bizottság hárommilliárd eurót fordít a migrációval kapcsolatos kiadásokra, azonban megint csalódnunk kellett, ugyanis ezt a forrást nem a külső határvédelemre fordítják, hanem a migránsok belső szétosztási mechanizmusára, a migrációs paktumra.

Az államtitkár azt mondta, ettől függetlenül Magyarország továbbra is fenntartja déli határvédelmi rendszerét, és segítséget nyújt más országokkal közösen az unió külső határvédelmében is.

Rámutatott arra is: a magyar rendőrség – szemben a nyugat-európaival – soha nem mondta azt, hogy nem tud eredményesen fellépni a különböző bűncselekménytípusok ellen, hanem igyekszik felvenni az újfajta kihívásokkal szemben a harcot, ez látható például a kábítószer-bűnözéssel szembeni fellépésben is.

Rétvári Bence közlése szerint Nyugat-Európában a romló közbiztonsági mutatók mögött elsősorban az illegális migráció áll,

és az, hogy Magyarország biztonságos ország, abból is látható, hogy egyre több nyugat-európai ember költözik az országba. – Ez egy kétségbevonhatatlan bizonyíték – fogalmazott. 

Magyarországon biztonság és nyugalom van 

– jelentette ki az államtitkár, hozzátéve: ha vannak szigorú szabályok és vannak jól felkészült, elkötelezett rendőreink, akkor ez a biztonság fenntartható.

 

Brüsszel erőből hajtja végre a migrációs paktumot

Brüsszel nem visszavonja, hanem kíméletlenül végrehajtja a migrációs paktumot, ami kötelező betelepítést vagy súlyos pénzbüntetést jelentene a tagállamoknakj – írta a közösségi oldalán pár napja Rétvári Bence, aki szerint Magyarország ebből nem kér, és továbbra is ellenáll a brüsszeli nyomásnak.

 

Borítókép: Migránsok Röszkénél (Fotó: AFP)

