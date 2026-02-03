Rétvári Bence: Magyarország továbbra is megvédi az EU külső határát

Rétvári Bence a bolgár–török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján kiemelte: a magyar családok azért érezhetik biztonságban magukat, mert ők védik a külső határt.
Mint elmondta, döntés született arról, hogy az Európai Bizottság hárommilliárd eurót fordít a migrációval kapcsolatos kiadásokra, azonban megint csalódnunk kellett, ugyanis ezt a forrást nem a külső határvédelemre fordítják, hanem a migránsok belső szétosztási mechanizmusára, a migrációs paktumra.
Az államtitkár azt mondta, ettől függetlenül Magyarország továbbra is fenntartja déli határvédelmi rendszerét, és segítséget nyújt más országokkal közösen az unió külső határvédelmében is.
