Rétvári Bence a bolgár–török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján kiemelte: a magyar családok azért érezhetik biztonságban magukat, mert ők védik a külső határt.

Rétvári Bence: Magyarország továbbra is megvédi az EU külső határát. Fotó: MTI

Mint elmondta, döntés született arról, hogy az Európai Bizottság hárommilliárd eurót fordít a migrációval kapcsolatos kiadásokra, azonban megint csalódnunk kellett, ugyanis ezt a forrást nem a külső határvédelemre fordítják, hanem a migránsok belső szétosztási mechanizmusára, a migrációs paktumra.