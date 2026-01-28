Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Sziklamászók fedezték fel egy ősi katasztrófa nyomait

Rendkívül érdekes felfedezés tanúskodik egy, a késői kréta időszakban bekövetkezett földrengésről, amire nagy tömegben és pánikszerűen menekülő állatok lábnyomai utalnak. E maga nemében páratlan leletre olasz sziklamászók bukkantak rá véletlenszerűen, túrázás közben. Egy friss kutatás szerint a kőzetté vált egykori tengeri fövenyben megőrződött közel 80 millió éves nyomok tengeri teknősöktől származnak, akik egy közeledő súlyos földrengést megérezve próbáltak elmenekülni a veszély elől.

Elter Tamás
2026. 01. 28. 14:00
A mezozoikumban hatalmasra nőtt tengeri teknősök úszkáltak a kor tengereiben Fotó: Fantastics Dinosaurs
A sziklamászók szerencsére felismerték felfedezésük jelentőségét, mivel ezek a kőbe mélyedő barázdák az Adria partján fekvő és a tenger fölé magasodó Monte Cònero sziklafalán található nyomokra emlékeztették őket.

Sziklamászók bukkantak rá a csaknem 80 millió éves súlyos földrengés keltette tenger alatti iszaplavina nyomaira
Sziklamászók bukkantak rá a csaknem 80 millió éves súlyos földrengés keltette tenger alatti iszaplavina nyomaira    Fotó: Paolo Sandroni / Live Science

Sziklamászók fedezték fel egy pusztító tengeri földrengés nyomait

Ezeket a különös barázdákat - amiket korábban ugyanennek a területnek egy másik részén találtak -, a paleontológus szakértők a kréta korban élt tengeri teknősök evezőszerű végtagjai által az egykori fövenybe mélyesztett nyomaiként azonosították. A felfedezők éppen ezért a geológus végzettségű mászótársukkal, Paolo Sandronival konzultáltak, aki felismerve a lelet páratlan jelentőségét, nyomban felvette a kapcsolatot kollégájával, Alessandro Montanarival, a Coldigioco Geológiai Obszervatórium (OGC) igazgatójával. 

A kontinensek elhelyezkedése a késői kréta időszakban   Fotó: ESA

Miután a szaktudósok alaposan megvizsgálták, hogy mik lehetnek a sziklafalon látható barázdák, kutatásuk eredményét a Cretaceous Reserarch földtudományi szaklapban publikálták. Sandroni és egy másik geológus visszamászott a sziklafalra, hogy kőzetmintákat gyűjtsenek és drón segítségével dokumentálják a helyszínt. „Több száz ilyen nyom található a Cònero Regionális Park Scaglia Rossa mészkőrétegén, egy olyan képződményen, amelyet már évtizedek óta széles körben tanulmányoznak, és ami több millió év tengeri üledékképződését őrzi – mondta Alessandro Montanari, a tanulmány társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. - Ami ma egy hegy része, az egykor mély tengeraljzat volt, amelyet több millió évvel ezelőtt a tektonikus erők gyűrtek fel – mondja a geológus.

Mezozoikumi életkép tengeri teknősökkel és egy rájuk vadászó Mosasaurus -félével   Fotó: Zdenek Burian

 Közvetlenül az ősi tengeri teknősök nyomai felett gyűjtött és a kutatócsoport által elemzett kőzetminták fontos információkat árulnak el a nyomokról továbbá a mögöttük rejlő történetről. A nyomaikat hátrahagyó tengeri teknősök körülbelül 79 millió évvel ezelőtt a késő kréta időszakban éltek, a geológiai bizonyítékok pedig arra utalnak, hogy a teknősnyomokat megőrző rétegsor egy földrengés által kiváltott víz alatti iszaplavina része volt.

A kréta időszak a földtörténeti középidő, a mezozoikum harmadik, utolsó időszaka, ami 145 millió éve kezdődött és 66 millió éve ért véget. A kréta időszakban a szárazföldeket még a dinoszauruszok, az óceánokat pedig nagy testű tengeri hüllők, a Tylosaurus, a Plesiosaurus, és a Mosasaurus nemzetség hatalmas testű ragadozói uralták. A mezozoikumban a tengeri teknősök egyes csoportjai is óriásira nőttek, így például az Archelon nemzetséghez tartozó fajok egyes képviselői akár az 5 – 5,5 méter hosszúságot is elérték.

E késői kréta formációban megőrződött földtani bizonyítékok arra utalnak, hogy a rétegsor lerakódása idején erős volt a szeizmikus aktivitás, ami számos nagy erejű, részben tenger alatti földrengésben nyilvánulhatott meg.  A kőzetminták vékony metszetei pedig olyan élőlények mikrofosszíliáit tárják fel, amelyek a partoktól távoli több száz méter mély tengeraljzatra utalnak.

Hatalmas, földrengés keltette tenger alatti iszaplavina elől menekülhettek az ősteknősök

Normál esetben az állatok által az aljzaton hátrahagyott nyomokat eltörlik a tengerfenéket súrló erős áramlatok, valamint a tengeri férgek, kagylók és [egyéb] bentikus élőlények” – mondja a tanulmány társszerzője, Alessandro Montanari. - De egy erős földrengés perceken belül a nyomok keletkezése után víz alatti lavinát okozott, betemetve és így megőrizve azokat – magyarázza a szakember. 

Sziklamászók fedezték fel a mészkőfalon megőrződött tengeri teknősök nyomait  Fotó: Paolo Sandroni / Live Science

A  késői kréta korban az egyetlen olyan gerinces állatcsoport, amelynek egyedei elég nagyok volt ahhoz, hogy ezeket a nyomokat hátrahagyják, a tengeri hüllők, mint a tengeri teknősök, a pleszioszauruszok és a moszaszauruszok voltak. Az utóbbi kettőről úgy tartják, hogy nagyrészt magányosan éltek, de ha az ősi tengeri teknősök viselkedése tükrözi a mai fajok némelyikének viselkedését, akkor könnyen lehetséges, hogy a part közelében kerestek táplálékot, vagy elhagyták a vizet, hogy lerakják a tojásaikat. Bármi is hozta össze őket, egy földrengés miatt mindannyian egyszerre kényszerültek menekülni – állítják a kutatók a tanulmányukban. 

A Mosasurusok a késői kréta legfélelmetesebb és legnagyobb testű tengeri ragadozó hüllői voltak   Fotó: Britannica

Ez arra késztethette a teknősöket, hogy a nyílt tenger felé ússzanak, más állatokat pedig arra, hogy mélyebbre, a tengerfenék közelébe meneküljenek. 

A nagy sebességgel közeledő víz alatti lavina lökéshulláma pedig még messzebbre lökhette őket. 

Michael Benton, a Bristoli Egyetem gerincespaleontológiai-professzora, aki nem vett részt a kutatásban, azt mondta, hogy a tanulmány ugyan egyértelműen bemutatja a geológiai kontextust, de az megkérdőjelezhető, hogy milyen állatfaj hagyta hátra a közel 80 millió éves nyomokat. „A nyomok azért szokatlanok, mert úgy tűnik, hogy a két mellső végtag együtt, egyszerre merült az üledékbe, és az állat előrenyomult” – mondja a professzor. 

Mezozoikumi óriásteknősök méretét szemléltető ábra  Fotó: Prehistoric Wildelife

A legtöbb gerinces hajlamos a sorrenden kívüli végtagokkal járni vagy úszni ahelyett, hogy egyszerre tenne le két egymás melletti végtagot – fűzte hozzá Michael Benton. A tengeri teknősök általában nagyon hatékony úszási móddal rendelkeznek – mondja a paleontológus-professzor –, ami kissé olyan, mint a víz alatti repülés, ahol az evezőként használt mellső végtagjaik körbe-körbe lengnek hasonlóan egy nyolcas alakú mintázathoz. Ám úgy tűnik, hogy ez a fajta úszási mód nem egyezik a megtalált nyomokkal -véli Michael Benton, aki szerint az is kérdéses, hogy miért nem hagyták el a tengeraljzatot és úsztak el onnan. Ám a nyomok formája úgy is értelmezhető, hogy a teknősök mindkét mellső végtagjukat a homokos aljzatba mélyesztve próbálták meg "lehorgonyozni" magukat, amíg elzúg felettük a földrengés keltette ár. 

Egy hatalmas mezozoikumi tengeri teknős, az Archelon fosszilis csontváza. Jobb lábát egy Mosasaurus téphette le   Fotó: Wikimedia Commons

Alessandro Montanari, a tanulmány társszerzője szerint bár lehetséges, hogy a nyomok további elemzést igényelnek, de az kétségtelen, hogy egy földrengés által kiváltott tenger alatti lavina nyomait sikerült feltárniuk, ami a paleontológusokat is további kutatásokra ösztönözheti.

Az olaszországi Monte Cònero-nál:

  • sziklamászók egy mészkőfalon furcsa nyomok százait fedezték fel,
  • amelyről a geológusok és az őslénytankutatók kiderítették,
  • hogy egy kréta időszaki földrengés keltette tengeri iszaplavina maradványa,
  • amelybe több száz, a tengerrengés elől menekülő állat nyoma maradt fenn.

