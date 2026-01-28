Sziklamászók fedezték fel egy ősi katasztrófa nyomait

A sziklamászók szerencsére felismerték felfedezésük jelentőségét, mivel ezek a kőbe mélyedő barázdák az Adria partján fekvő és a tenger fölé magasodó Monte Cònero sziklafalán található nyomokra emlékeztették őket.

Sziklamászók bukkantak rá a csaknem 80 millió éves súlyos földrengés keltette tenger alatti iszaplavina nyomaira Fotó: Paolo Sandroni / Live Science

Sziklamászók fedezték fel egy pusztító tengeri földrengés nyomait

Ezeket a különös barázdákat - amiket korábban ugyanennek a területnek egy másik részén találtak -, a paleontológus szakértők a kréta korban élt tengeri teknősök evezőszerű végtagjai által az egykori fövenybe mélyesztett nyomaiként azonosították. A felfedezők éppen ezért a geológus végzettségű mászótársukkal, Paolo Sandronival konzultáltak, aki felismerve a lelet páratlan jelentőségét, nyomban felvette a kapcsolatot kollégájával, Alessandro Montanarival, a Coldigioco Geológiai Obszervatórium (OGC) igazgatójával.

A kontinensek elhelyezkedése a késői kréta időszakban Fotó: ESA

Miután a szaktudósok alaposan megvizsgálták, hogy mik lehetnek a sziklafalon látható barázdák, kutatásuk eredményét a Cretaceous Reserarch földtudományi szaklapban publikálták. Sandroni és egy másik geológus visszamászott a sziklafalra, hogy kőzetmintákat gyűjtsenek és drón segítségével dokumentálják a helyszínt. „Több száz ilyen nyom található a Cònero Regionális Park Scaglia Rossa mészkőrétegén, egy olyan képződményen, amelyet már évtizedek óta széles körben tanulmányoznak, és ami több millió év tengeri üledékképződését őrzi – mondta Alessandro Montanari, a tanulmány társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. - Ami ma egy hegy része, az egykor mély tengeraljzat volt, amelyet több millió évvel ezelőtt a tektonikus erők gyűrtek fel – mondja a geológus.

Mezozoikumi életkép tengeri teknősökkel és egy rájuk vadászó Mosasaurus -félével Fotó: Zdenek Burian

Közvetlenül az ősi tengeri teknősök nyomai felett gyűjtött és a kutatócsoport által elemzett kőzetminták fontos információkat árulnak el a nyomokról továbbá a mögöttük rejlő történetről. A nyomaikat hátrahagyó tengeri teknősök körülbelül 79 millió évvel ezelőtt a késő kréta időszakban éltek, a geológiai bizonyítékok pedig arra utalnak, hogy a teknősnyomokat megőrző rétegsor egy földrengés által kiváltott víz alatti iszaplavina része volt.

A kréta időszak a földtörténeti középidő, a mezozoikum harmadik, utolsó időszaka, ami 145 millió éve kezdődött és 66 millió éve ért véget. A kréta időszakban a szárazföldeket még a dinoszauruszok, az óceánokat pedig nagy testű tengeri hüllők, a Tylosaurus, a Plesiosaurus, és a Mosasaurus nemzetség hatalmas testű ragadozói uralták. A mezozoikumban a tengeri teknősök egyes csoportjai is óriásira nőttek, így például az Archelon nemzetséghez tartozó fajok egyes képviselői akár az 5 – 5,5 méter hosszúságot is elérték.

E késői kréta formációban megőrződött földtani bizonyítékok arra utalnak, hogy a rétegsor lerakódása idején erős volt a szeizmikus aktivitás, ami számos nagy erejű, részben tenger alatti földrengésben nyilvánulhatott meg. A kőzetminták vékony metszetei pedig olyan élőlények mikrofosszíliáit tárják fel, amelyek a partoktól távoli több száz méter mély tengeraljzatra utalnak.