Magyar reakciók, amikre nem gondolnánk Tóth Alex eladásakor

Noha a hivatalos bejelentés még mindig várat magára, tényként kezelhetjük, hogy Tóth Alex 12 – ami bónuszokkal együtt lehet akár 15 – millió euróért, azaz hatalmas NB I-es rekordösszegért a Ferencvárostól a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz igazolt. A 20 éves válogatott középpályás nagy esély előtt áll, különösen, mert a tabellán jelenleg 15. helyen áll dél-angliai város csapata nincs eredménykényszerben: nem fenyegeti kiesés (tíz pont az előny), de bravúrra sincs már lehetősége.

Tóth Alex elköszönt a Fraditól, folytatás a Bournemouth-ban. S mi lesz a címvédővel az NB I-ben? Fotó: Tumbász Hédi

A Fradin annál nagyobb a nyomás: Varga Barnabás után újabb fontos játékosát adta el, a két labdarúgót pótolni kell, s Robbie Keane-nek az érkezőket még be kell építeni a csapatba.

Miért nem kívánkoznak a Fradiba a magyar tehetségek?

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor és vezérigazgatója, Orosz Pál is arról beszélt, a magyar játékosokat szinte képtelenség leigazolni. Tóth Alex pótlására ketten is számításba jönnek: Vitális Milán (Győr) és Szűcs Tamás (Debrecen). Ám egyik klub sem erőlteti kulcsjátékosa eladását, mi több, Szűcsről az járja, nem is vágyik a Ferencvárosba. Vajon miért viselkednek így a kiszemeltek?

