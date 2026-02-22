Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

Tóth Alex Magyarországra küldte dedikált mezét, nem is akárki kapta meg

A miniszterelnök videóhívásban köszönte meg a fiatal magyar tehetségnek az ajándékot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 16:20
Tóth Alex ezúttal nem kezdett a Bournemouth-ban Fotó: Getty Images Europe/James Gill - Danehouse
„Legmenőbb ajándék a Premier League-ből. Dedikált Tóth Alex-mez” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök arról is megosztott egy videót, ahogy megköszöni az ajándékot a fiatal labdarúgónak.

Budapest, 2025. október 11. Tóth Alex (b) és az örmény Eduard Szpercjan a Magyarország - Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

A miniszterelnök Tóth Alexszel, a játékos legutóbbi mérkőzéséről beszélgetett, valamint az edzéseiről is kérdezte. 

Alex, sok sikert kívánok magának!

– mondta Orbán Viktor, majd megköszönte a fiatal játékostól kapott aláírt mezt.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Google News
