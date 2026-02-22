Tóth Alex Magyarországra küldte dedikált mezét, nem is akárki kapta meg

„Legmenőbb ajándék a Premier League-ből. Dedikált Tóth Alex-mez” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök arról is megosztott egy videót, ahogy megköszöni az ajándékot a fiatal labdarúgónak.
A miniszterelnök Tóth Alexszel, a játékos legutóbbi mérkőzéséről beszélgetett, valamint az edzéseiről is kérdezte.
Alex, sok sikert kívánok magának!
– mondta Orbán Viktor, majd megköszönte a fiatal játékostól kapott aláírt mezt.
