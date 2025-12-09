Hatalmas FIFA-öngól az LMBTQ-lobbinak: Iránnal ünneplik a pride-ot a vb-n

A helyi szervezők már korábban, a világbajnokságra kijutó csapatok és a pontos menetrend ismerete nélkül döntöttek úgy, hogy Seattle-ben az utolsó júniusi hétvégén, napra pontosan június 26-n kerül sorra a vb keretében az úgynevezett „Seattle Pride Match”, azaz a seattle-i pride meccs.

A Lumen Field Stadion Seattle-ben, itt csap össze Irán és Egyiptom a Seattle Pride Match keretében. Öngólt rúgott a FIFA Fotó: STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért éppen június 26-án lesz a „Seattle Pride Match”?

Hogy miért éppen ezen a napon? Nos, az ismert volt előre, hogy június 26-én lesz mérkőzés Seattle-ben és ez a nap áll legközelebb Stonewall Uprising június 28-i évfordulójához. (A Stonewall Uprising a modern melegjogi mozgalom kiindulópontjának tekintett eseménysorozat: 1969. június 28-án New Yorkban a rendőrség razziát tartott a Stonewall Inn nevű melegbárban, amire az LGBTQ+ közösség tagjai spontán felkeléssel, több napos utcai tüntetésekkel reagáltak.)

Noha Donald Trump beiktatása óta elcsendesültek az LMBTQ-szervezetek és aktivisták, június 28-át azonban becsben tartják. Milyen szép is lett volna a pride-ot ráhúzni a futball-vb-re.

Csak közbeszólt a sorsolás: így a liberális szándék és a valóság között között most hatalmas ellentmondás feszül.

Irán, Egyiptom: ahol üldözik a homoszexualitást

Irán és Egyiptom is muzulmán állam, a saría jegyében a homoszexualitás mindkét országban bűncselekmény – különösen Iránban, ahol az azonos nemű kapcsolatok akár halálbüntetést is vonhatnak maguk után.

Így tehát a „pride mérkőzés” hivatalos résztvevői által képviselt két ország törvényesi és szokásai és az esemény eltervezett szimbolikája között súlyos ellentmondás feszül.

Mintha sem a pride, sem a FIFA szervezői nem gondoltak volna erre az eshetőségre. Az LMBTQ-lobbi és a FIFA közösen hatalmas öngólt rúgott.

Az iráni szurkolók nem utazhatnak be az USA-ba

Van itt más probléma is liberális nézőpontból. A bevándorlási és vízumszabályok miatt az Iránból érkező szurkolók és csapatkövetők nagy része nem utazhat be a vb alatt sem az Egyesült Államok ba. Bár maguk a játékosok, edzők és hivatalos delegációk – megkülönböztetett „sportesemény-kivétel” révén – beléphetnek, de ezzel aligha éri be Irán.