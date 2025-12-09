FIFASeattlevbIránhomoszexualitás

Hatalmas FIFA-öngól az LMBTQ-lobbinak: Iránnal ünneplik a pride-ot a vb-n

Nagy nap lesz június 26. a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon – legalábbis az LMBTQ-lobbi szerint. A híresen liberális városban, Seattle-ben már hetekkel, hónapokkal ezelőtti erre a napra tűzték ki a vb pride mérkőzését. Csak éppen a sors szeszélye gúnyt űzött az eredeti tervből: a múlt héten megtartott sorsolás szerint ezen e napon Irán–Egyiptom mérkőzést rendeznek Seattle-ben. Két olyan ország válogatottja csap össze, ahol büntetik a homoszexualitást. A FIFA és az LMBTQ-lobbi hatalmas öngólt rúgott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 15:09
Talán a FIFA sejthette, micsoda bonyodalom lesz belőle, amikor Irán nevét kihúzták a sorsoláson Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyi szervezők már korábban, a világbajnokságra kijutó csapatok és a pontos menetrend ismerete nélkül döntöttek úgy, hogy Seattle-ben az utolsó júniusi hétvégén, napra pontosan június 26-n kerül sorra a vb keretében az úgynevezett „Seattle Pride Match”, azaz a seattle-i pride meccs.

A Lumen Field Stadion Seattle-ben, itt csap össze Irán és Egyiptom a Seattle Pride Match keretében. Öngólt rúgott a FIFA
A Lumen Field Stadion Seattle-ben, itt csap össze Irán és Egyiptom a Seattle Pride Match keretében. Öngólt rúgott a FIFA Fotó: STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért éppen június 26-án lesz a „Seattle Pride Match”?

Hogy miért éppen ezen a napon? Nos, az ismert volt előre, hogy június 26-én lesz mérkőzés Seattle-ben és ez a nap áll legközelebb Stonewall Uprising június 28-i évfordulójához. (A Stonewall Uprising a modern melegjogi mozgalom kiindulópontjának tekintett eseménysorozat: 1969. június 28-án New Yorkban a rendőrség razziát tartott a Stonewall Inn nevű melegbárban, amire az LGBTQ+ közösség tagjai spontán felkeléssel, több napos utcai tüntetésekkel reagáltak.)

Noha Donald Trump beiktatása óta elcsendesültek az LMBTQ-szervezetek és aktivisták, június 28-át azonban becsben tartják. Milyen szép is lett volna a pride-ot ráhúzni a futball-vb-re.

Csak közbeszólt a sorsolás: így a liberális szándék és a valóság között között most hatalmas ellentmondás feszül.

Irán, Egyiptom: ahol üldözik a homoszexualitást

Irán és Egyiptom is muzulmán állam, a saría jegyében a homoszexualitás mindkét országban bűncselekmény – különösen Iránban, ahol az azonos nemű kapcsolatok akár halálbüntetést is vonhatnak maguk után.

Így tehát a „pride mérkőzés” hivatalos résztvevői által képviselt két ország törvényesi és szokásai és az esemény eltervezett szimbolikája között súlyos ellentmondás feszül.

Mintha sem a pride, sem a FIFA szervezői nem gondoltak volna erre az eshetőségre. Az LMBTQ-lobbi és a FIFA közösen hatalmas öngólt rúgott.

Az iráni szurkolók nem utazhatnak be az USA-ba

Van itt más probléma is liberális nézőpontból. A bevándorlási és vízumszabályok miatt az Iránból érkező szurkolók és csapatkövetők nagy része nem utazhat be a vb alatt sem az Egyesült Államok ba. Bár maguk a játékosok, edzők és hivatalos delegációk – megkülönböztetett „sportesemény-kivétel” révén – beléphetnek, de ezzel aligha éri be Irán.

Egyfelől tehát befogadás, elfogadás, szabadosság mindenek felett, másfelől viszont korlátozás, kitiltás. Klasszikus kettős mérce.

A 2022-es Katar-vb árnyéka, a FIFA nem tanult belőle

A FIFA-nak a 2022-es világbajnokság helyszínén, Katarban is meggyűlt a baj az LMBTQ-ügyekkel. Katar törvényei is tiltják az azonos nemű kapcsolatokat, és azt kifejező LMBTQ-szimbólumokat. A szurkolók – kérkedve – nem viselhettek szivárványos öltözetet, a játékosokat pedig sárga lappal büntették a „OneLove” karszalag viseléséért.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.