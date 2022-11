Világos üzenet a társaknak, letartóztattak egy iráni futballistát

Az Anglia ellen mérkőzés előtt a csapat egyetlen tagja sem énekelte a himnuszt, ami a tüntetők és a velük szimpatizálók nézete alapján nem Iránt, hanem az Iszlám Köztársaságot, azaz a jelenlegi rendszert képviseli.

Az engedetlen magatartásért az iráni futballisták büntetésre számíthatnak, bár ennek mértékéről merőben szélsőséges skálán láttak napvilágot információk. A The Sun brit bulvárlap szerint akár halálbüntetés is lehet a némaság következménye, a Bayer Leverkusenben futballozó Amzun viszont így fogalmazott: – Legrosszabb esetben kitiltanak a nemzeti csapatból, ez kis ár az iráni nők egyetlen hajszáláért is. Szégyelljétek magatokat, amiért megölitek az embereket!

Iránban a játékosok némaságát látva megszakították a közvetítést, majd a válogatott tagjai újabb üzenetet kaptak a második, Wales elleni találkozójuk előtt.

Iránban letartóztatták Voria Gafurit, aki két Ázsia-kupán is a csapat tagja volt, s kisebb meglepetést keltett, hogy a világbajnoki keretből kimaradt. A harmincöt éves futballista rendszeresen felszólalt az iráni kurd kisebbséget érő támadások ellen, de kritizálta azt is, hogy Iránban nők nem mehetnek be a stadionokba, az elmúlt hetekben pedig meglátogatott a tüntetés alatt megsérült embereket.

Aligha kétséges, hogy ebben a helyzetben az iráni játékosok nem lehetnek képesek teljes mértékben a futballra koncentrálni, és immár nem csak hazájukban figyelik majd árgus szemmel, hogy éneklik-e a himnuszt Wales ellen.