Anglia kiütéses győzelemmel robbant be a világbajnokságra

Most, az Irán elleni első mérkőzésen Katarban az első pillanattól fogva érződött, hogy ilyen csúfság aligha éri Angliát. A csapat azonnal megszállta az iráni térfelet, onnan csak másodpercekre engedte át a labdát a sajátjára, és hamar érkeztek az első helyzetek is. A 11. perc azonban szomorú esemény miatt kerülhet be a találkozó krónikájába: Alireza Bejranvand, Irán kapusa ütközött az egyik csapattársával, és elterült a gyepen. Hosszasan ápolták, majd jelezte, marad a kapuban, bár hatalmasra duzzadt az orra, kisvártatva azonban ismét lefeküdt, és akkor már le kellett cserélni.

A játékvezető a félidő végén 14 percet hosszabbított, de addig azért történt egy és más, például eldőlt a mérkőzés. A 33. percben Magiure a keresztlécet találta el, ám két perccel később már nem volt kegyelem Iránnak: a 19 éves Jude Bellinghem szép fejessel szerezte meg első gólját a válogatottban, majd a 44. percben Magiure lefejelt labdáját Bkayo Saka védhetetlenül vágta a hálóba, a hosszabbítás második percében pedig Harry Kane jobbról érkező beadását John Sterling pazar mozdulattal küldte a kapuba – 3-0 lett a félidő.

A játék képe a szünet után sem változott, és Saka a 63. percben úgy cselezgetett, az iráni védők között, mint gyerekkorában a grundon tehette, majd okosan a jobb alsó sarokba gurított. Felsejlett a kiütéses győzelem, amikor Irán gyorsan szépített egy szemrevaló támadás végén Taremi révén, ám mielőtt vérszemet kapott volna, a csereként beállt Marcus Rashford egy pimasz csel után ismét négyre növelte a különbséget. A 88. percben pedig Jack Grealish adta meg a kegyelemdöfést, amikor egy sakk-mattra kijátszott gyors akció végén az ötösről a kapuba gurított. A 101. percben a VAR sugallatára a játékvezető egy szögletet kísérő kavarodásban szabálytalanságot fedezett fel, így Taremi tizenegyesből állíthatta be a 6-2-es végeredményt.

Anglia ezen a meccsen azt csinált, amit csak akart, és kiütéses győzelemmel robbant be a világbajnokságra, jelezve, hogy remek formában van, és igényt tart akár a végső győzelemre is, Iránnak pedig csak a statiszta szerepe jutott ezen a mérkőzésen. Jellemző, hogy az angolok hétszer találták el a kaput, amiből hat gól lett, igaz, Irán csak kétszer célzott pontosan, és abból egyszer eredményes tudott lenni, másodszor pedig a 99. percben a lécet találta el.

Világbajnokság, csoportkör, 1. forduló, B csoport: Anglia–Irán 6-2 (3-0), gólszerző: Bellinghem (35.), Saka (43., 62.), Sterling (45+2.), Rashford (71.), Grealish (88.), illetve Taremi (65., 11-esből 102.);

Borítókép: Jude Bellingham a gólját ünnepli Mason Maunttal együtt (Fotó: AFP/The Yomiuri Shimbun)