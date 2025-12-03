Kiszámolták: jobb a háború

Miközben az emberiség normálisabb fele az orosz–ukrán-háború mielőbbi befejezéséért szorít, a Norvég Gazdasági Intézet és a Corisk kockázatelemző cég szakértői kiszámították: Oroszország győzelme 1,12–1,63 milliárd, veresége viszont „csak” 522–838 milliárd euróba kerülne Európának. Ráadásul utóbbi esetben a befagyasztott orosz vagyon elkobzása majdnem a felére csökkentené a költséget. Vagyis – sugallja a norvég jelentés – Európa (értsd: unió) jobban jönne ki anyagilag, ha a háború az ukránok győzelméig folytatódna.

Mindent bele hát! Folyjék tovább a vér és a fegyverekre szánt sok száz eurómilliárd!

Már akkor sem voltam nagy véleménnyel a norvégokról, amikor megtudtam, hogy nemzeti tömeggyilkosukat, Anders Breiviket mindösszesen 21 év börtönre ítélték (ennyi az ottani maximum), miután 2011 nyarán hidegvérrel lemészárolt hetvenhét embert; azóta pedig rendszeresen pereli – olykor eredménnyel – a norvég államot fogva tartásának körülményei miatt (frissensültek helyett néha mikrohullámú sütőben melegített ételeket kell ennie, hidegen szervírozzák a reggeli kávéját stb.)

A háborúról még annyit, Norvégiának, a világ egyik legnagyobb kőolaj- és földgáz-exportőrének tényleg jobb lenne anyagilag, ha folytatódna az öldöklés, hisz amíg háború van, nem kell tartania az orosz konkurenciától. Lehet mondani, Oslónak rosszul jönne egy békekötés. (Egy kommentelő: „Van közvetlen orosz határ, norvégok! Lehet menni a frontra, hajrá!”) Én azért megkérdezném a két szakértő céget: az emberéleteket hány euróval számolták? Mennyi most egy szimpla emberi élet? Mi az árfolyam?

