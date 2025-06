Trump szigorítana a migránsok elleni fellépésen

Megmenekülnek a razziák elől a farmok és éttermek

Trump már az elnökválasztási kampányában megígérte a tömeges kitoloncolásokat. Az akciók látványosak és médiaközpontúak: sajtóközlemények, fotók az őrizetbe vettekről, és rendszeres jelentések kísérik őket.

Az úgynevezett „menedékvárosok”, mint Los Angeles, New York és Chicago, különösen Trump célkeresztjében állnak, mivel ezek részben vagy teljesen megtagadják az együttműködést az ICE-szel.

Érdekesség, hogy miközben az akciók erősödnek, Trump a gazdasági érdekek miatt egyes szektorokat kivont a célkeresztből. A New York Times kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az ICE utasítást kapott arra, hogy ne végezzen rajtaütéseket mezőgazdasági üzemekben, szállodákban és éttermekben. Ezt a belbiztonsági minisztérium is megerősítette. Trump maga is elismerte, hogy a gazdálkodók és vendéglátósok panaszkodnak a megbízható munkaerő hiányára.