Bohócnak nézi Zelenszkij Európát, Von der Leyen csapata elől két hete rejtegetik a Barátság kőolajvezetéket

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy még március 18-án érkezett meg az Európai Unió szakértői csoportja Kijevbe azzal a céllal, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték sérüléseit.

A feladatuk világos lett volna: technikai értékelést készíteni a károk mértékéről, megbecsülni a javítási költségeket és kidolgozni a rekonstrukciós tervet – foglalta össze Deák Dániel.

Az ukrán hatóságok azonban továbbra sem adtak engedélyt a helyszíni szemlére. Zelenszkij annyira fél attól, hogy lebukik a Barátság vezeték ügyében, hogy már két hete a helyszín közelébe sem engedi az uniós vizsgálóbizottságot

–világított rá az elemző.

A delegáció összetétele is hagy kívánnivalót maga után: a misszióból teljesen kihagyták Magyarország és Szlovákia képviselőit, annak ellenére, hogy ez a két ország a vezeték legfontosabb végpontja és a leginkább érintett az energiaellátás biztonsága terén.

Úgy tűnik, a „műszaki hiba” mögött valami olyasmi rejlik, amit nem akarnak a világ orrára kötni – zárta gondolatait az elemző.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)