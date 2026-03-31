Deák Dániel közösségi média platformján hívta fel a figyelmet arra, hogy hiába vonult ki egy uniós szakértői delegáció a Barátság kőolajvezeték állapotának helyszíni felmérésére, Zelenszkij már két hete késlelteti annak ellenőrzését.
Bohócnak nézi Zelenszkij Európát, Von der Leyen csapata elől két hete rejtegetik a Barátság kőolajvezetéket
A XXI.Század Intézet vezető elemzője felhívta a figyelmet a Barátság vezeték körüli tétlenségre. Noha az Európai Unió még március 18-án egy szakértői csoportot küldött azzal a céllal, hogy felmérjék a vezeték állapotát, Kijev továbbra sem adott engedélyt a helyszíni megtekintésre. Deák Dániel szerint Zelenszkij retteg a lebukástól és immár két hete halogatja, hogy az uniós bizottság felmérje a Barátság kőolajvezeték állítólagos sérüléseinek mértékét.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy még március 18-án érkezett meg az Európai Unió szakértői csoportja Kijevbe azzal a céllal, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték sérüléseit.
A feladatuk világos lett volna: technikai értékelést készíteni a károk mértékéről, megbecsülni a javítási költségeket és kidolgozni a rekonstrukciós tervet – foglalta össze Deák Dániel.
Az ukrán hatóságok azonban továbbra sem adtak engedélyt a helyszíni szemlére. Zelenszkij annyira fél attól, hogy lebukik a Barátság vezeték ügyében, hogy már két hete a helyszín közelébe sem engedi az uniós vizsgálóbizottságot
–világított rá az elemző.
A delegáció összetétele is hagy kívánnivalót maga után: a misszióból teljesen kihagyták Magyarország és Szlovákia képviselőit, annak ellenére, hogy ez a két ország a vezeték legfontosabb végpontja és a leginkább érintett az energiaellátás biztonsága terén.
Úgy tűnik, a „műszaki hiba” mögött valami olyasmi rejlik, amit nem akarnak a világ orrára kötni – zárta gondolatait az elemző.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
