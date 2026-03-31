Friss kutatás: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Bohócnak nézi Zelenszkij Európát, Von der Leyen csapata elől két hete rejtegetik a Barátság kőolajvezetéket

A XXI.Század Intézet vezető elemzője felhívta a figyelmet a Barátság vezeték körüli tétlenségre. Noha az Európai Unió még március 18-án egy szakértői csoportot küldött azzal a céllal, hogy felmérjék a vezeték állapotát, Kijev továbbra sem adott engedélyt a helyszíni megtekintésre. Deák Dániel szerint Zelenszkij retteg a lebukástól és immár két hete halogatja, hogy az uniós bizottság felmérje a Barátság kőolajvezeték állítólagos sérüléseinek mértékét.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 6:45
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Deák Dániel közösségi média platformján hívta fel a figyelmet arra, hogy hiába vonult ki egy uniós szakértői delegáció a Barátság kőolajvezeték állapotának helyszíni felmérésére, Zelenszkij már két hete késlelteti annak ellenőrzését.

Bohócnak nézi Zelenszkij Európát Fotó: AFP

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy még március 18-án érkezett meg az Európai Unió szakértői csoportja Kijevbe azzal a céllal, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték sérüléseit. 

A feladatuk világos lett volna: technikai értékelést készíteni a károk mértékéről, megbecsülni a javítási költségeket és kidolgozni a rekonstrukciós tervet – foglalta össze Deák Dániel.

Az ukrán hatóságok azonban továbbra sem adtak engedélyt a helyszíni szemlére. Zelenszkij annyira fél attól, hogy lebukik a Barátság vezeték ügyében, hogy már két hete a helyszín közelébe sem engedi az uniós vizsgálóbizottságot

 –világított rá az elemző.

A delegáció összetétele is hagy kívánnivalót maga után: a misszióból teljesen kihagyták Magyarország és Szlovákia képviselőit, annak ellenére, hogy ez a két ország a vezeték legfontosabb végpontja és a leginkább érintett az energiaellátás biztonsága terén.

Úgy tűnik, a „műszaki hiba” mögött valami olyasmi rejlik, amit nem akarnak a világ orrára kötni – zárta gondolatait az elemző.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

