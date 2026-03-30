Natasa Pirc Musar: több egyeztetési körre lehet szükség az új kormány megalakításához

Szlovénia államfője hozzátette: a parlament megalakulását követő 30 napon belül kell javaslatot tennie a miniszterelnök-jelölt személyére. Ha a parlament április 10-én alakul meg, akkor a jelöltet legkésőbb május 10-ig kell beterjesztenie, de – mint mondta – nem vár a határidőig, hanem amint biztosított a 46 képviselői szavazat, megteszi a javaslatát, vagyis miniszterelnök-jelöltet javasol a parlamentnek.

Szlovénia korábbi miniszterelnöke, Janez Jansa pártja 28 mandátumot szerezhet (Fotó: AFP)

Pirc Musar hangsúlyozta: elutasít minden kételyt a választások legitimitásával kapcsolatban, és úgy véli, a korai szavazás megszervezésével kapcsolatos kifogások nem befolyásolhatták a választások eredményét.

Korai szavazásra a voksolás rendes napját megelőző keddtől csütörtökig volt lehetőség.

Hozzátette: a koalíciós tárgyalásokba nem akar beleavatkozni, mert az meghaladja az államfő hatáskörét. Kiemelte, hogy a választók az új kormánytól a jogállamiság erősítését, a független intézmények tiszteletben tartását és az ország érdekeinek képviseletét várják.

A részleges, nem hivatalos eredmények szerint a március 22-i általános választások eredményeképpen a kormányzó balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) mintegy 7700 szavazattal előzi meg a Janez Jansa vezette, ellenzéki Szlovén Demokrata Pártot (SDS), amely a lezárult ciklust megelőzően kormányon volt.

A belföldi szavazatok 99,99 százalékos feldolgozottsága mellett a Szabadság Mozgalom a szavazatok 28,63 százalékát szerezte meg, ami 29 mandátumot jelent a 90 fős parlamentben, míg az SDS 27,95 százalékkal 28 képviselői helyet kap.

A parlamentbe még az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus közös listája jutott be kilenc mandátummal. A Szociáldemokraták (SD) és az Anze Logar vezette Demokrati egyaránt hat mandátumot szerzett, míg a Baloldal (Levica) és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca öt-öt képviselői helyet kapott.

