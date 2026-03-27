A jobboldali sajtó diadalmas hangvételben számol be arról, hogy az Európai Unió kitoloncolásokra vonatkozó döntései az olasz kormány által szorgalmazott irányba mozdultak el a migráció kezelésében. Giorgia Meloni örömmel üdvözölte az irányváltást, hangsúlyozva, hogy Európa végre azon az úton halad, amelyet Olaszország régóta képvisel.

Meloni szerint óriási győzelem, hogy Európa lényegében az olasz modellt követi a migráció megfékezése érdekében

A kontinens végre szakítani látszik a korábbi liberális szemlélettel, és szigorúbb, kitoloncolás-központú migrációs politikát kíván folytatni. Giorgia Meloni hangsúlyozta, hogy az új uniós irányvonal nagymértékben hasonlít az olasz kormány által szorgalmazott szigorúbb fellépéshez. Ennek része a bürokrácia csökkentése, a közös európai szabályrendszer kialakítása, valamint a kitoloncolások felgyorsítása.

Az egyik legfontosabb pontja az EU határain kívül lévő kitoloncolási központok létrehozása, amelyet Olaszország elsőként valósított meg Albániában.

Meloni tehát kormánya diplomáciai és politikai sikereként könyvelte el, hogy Olaszország javaslatai és módszerei mára központi elemeivé váltak az európai politikának. Ez azt jelenti, hogy Olaszország a jövőben már nem külön utas politikát folytat, hanem az ő elképzeléseik váltak meghatározóvá.