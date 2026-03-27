OlaszországGiorgia MeloniEurópamigráció

Meloni győzött: Európa az olasz modellt követi

Olaszország saját diplomáciai és politikai sikereként ünnepli a migránsok kitoloncolására vonatkozó uniós szabályozást. A jobbközép olasz kormány áttörő lépésnek tartja, hogy az európai stratégia egyik alappillérévé vált a határokon kívüli gyűjtőpontok létrehozása, valamint a bürokrácia csökkentése.

Jánosi Dalma
2026. 03. 27. 20:34
Fotó: ALESSANDRO BREMEC Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jobboldali sajtó diadalmas hangvételben számol be arról, hogy az Európai Unió kitoloncolásokra vonatkozó döntései az olasz kormány által szorgalmazott irányba mozdultak el a migráció kezelésében. Giorgia Meloni örömmel üdvözölte az irányváltást, hangsúlyozva, hogy Európa végre azon az úton halad, amelyet Olaszország régóta képvisel.

Meloni szerint óriási győzelem, hogy Európa lényegében az olasz modellt követi a migráció megfékezése érdekében
(Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto)

A kontinens végre szakítani látszik a korábbi liberális szemlélettel, és szigorúbb, kitoloncolás-központú migrációs politikát kíván folytatni. Giorgia Meloni hangsúlyozta, hogy az új uniós irányvonal nagymértékben hasonlít az olasz kormány által szorgalmazott szigorúbb fellépéshez. Ennek része a bürokrácia csökkentése, a közös európai szabályrendszer kialakítása, valamint a kitoloncolások felgyorsítása.

Az egyik legfontosabb pontja az EU határain kívül lévő kitoloncolási központok létrehozása, amelyet Olaszország elsőként valósított meg Albániában.

Meloni tehát kormánya diplomáciai és politikai sikereként könyvelte el, hogy Olaszország javaslatai és módszerei mára központi elemeivé váltak az európai politikának. Ez azt jelenti, hogy Olaszország a jövőben már nem külön utas politikát folytat, hanem az ő elképzeléseik váltak meghatározóvá.

Meloni így bizonyítani tudja választóinak, hogy betartja ígéretét: nemcsak beszélt a migráció megfékezéséről, hanem egy olyan fordulatot ért el Brüsszelben, amely Olaszország érdekeit szolgálja.

Sajtóelemzések szerint az uniós szabályok több szempontból is a jobbközép kormány politikai győzelmét jelentik. Úgy vélik, nemcsak az olasz baloldali pártok, hanem a kormány intézkedéseit korábban jogilag blokkoló bírák is vereséget szenvedtek. Az olasz bíróságok több esetben próbálták meghiúsítani a kormány döntéseit, különösen az albániai táborban elhelyezett kitoloncolásra váró fogvatartottak esetében. Az olasz ellenzékkel szemben is fontos eredménynek bizonyul az európai uniós szabályozás. 

A baloldali Demokrata Párt elnöke, Elly Schlein korábban azzal támadta a kormányt, hogy embertelen lágereket hozott létre Albániban. Most azonban az európai intézmények is elismerik, hogy ez az egyedüli járható út.

Meloni közösségi oldalán közzétett bejegyzésben így kommentálta az Európai Parlament döntését: „Zöld utat adott az Európai Parlament a kitoloncolásokra vonatkozó új szabályoknak: Európa végre a helyes irányba halad, azt az irányvonalat követi, amelyet Olaszország határozottan képviselt”.

A kitoloncolási központok létrehozásával bővül a lehetőség az illegális bevándorlók fogadó országának kijelölésére: ez immár nemcsak a származási országokat foglalja magában, hanem harmadik országokat is. A kitoloncolások hatékonyabbá tétele, a határellenőrzés megerősítése fontos lépés, hogy Európa migrációs politikája végre hitelesebbé váljon.” 

– írta Meloni.

A statisztikák szerint jelenleg 340 ezer illegális bevándorló él Olaszországban, akik kitoloncolhatók lennének. A hatóságok évente közel 30 ezer kitoloncolási határozatot adnak ki, de ebből körülbelül ötezer személyt sikerül valóban eltávolítani az országból.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabo bence

Hibátlan!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
