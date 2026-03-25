Meloni kitart: a népszavazás ellenére folytatja a reformokat

A szavazás végül a „nem” voksok fölényével zárult, ami komoly stratégiai újragondolásra kényszeríti a római kabinetet.

Bár Giorgia Meloni korábban leszögezte, hogy az eredménytől függetlenül folytatja kormányzati munkáját, a vereség ténye megkérdőjelezhetetlen. A statisztikák mögött meghúzódó társadalmi átrendeződés pedig még ennél is beszédesebb. A győzelmet egy olyan heterogén szövetség aratta le, amelyben a legnagyobb olasz szakszervezetek mellett anarchista csoportok, palesztinbarát mozgalmak és iszlám közösségek vállaltak aktív szerepet. Az elemzések rávilágítanak a kampány agresszív élére is. A „nem” mellett érvelők között megjelentek a politikai erőszakot szító hangok, sőt, olyan plakátok is, amelyek Giorgia Melonit fejjel lefelé ábrázolták. Ez az összefonódás előrevetíti az olasz baloldal elkerülhetetlen radikalizálódását, hiszen az ellenzéki pártok láthatóan politikai tőkét kovácsoltak a szélsőségesebb csoportok mozgósításából.

Különösen figyelemre méltó jelenség az olaszországi muszlim közösség egységes politikai erőként való fellépése

– emeli ki az Il Giornale napilap elemzése. Ez azt jelenti, hogy a Meloni-kormánynak a jövőben egy újonnan kialakult, öntudatos szavazóréteggel kell számolnia. Ez a bázis a palesztinbarát tüntetéseken és a kormányellenes megmozdulásokon forrt össze az ellenzéki erőkkel és várhatóan komoly kihívást jelent a jövőben a Meloni-kormány számára.