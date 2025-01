Garabonciások járják be Erdélyt

Bökös Borbála Nagyváradon született és jelenleg a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsésztudományi és Művészeti karának dékánja. Ifjúsági fantasy regényeket, meséket és történelmi regényeket ír, első nagy sikerű könyve, a Szmirkó 2015-ben jelent meg. Műveiben szívesen nyúl vissza a magyar történelem különféle korszakaihoz, illetve az erdélyi néphagyományokhoz. Szülőföldjének, Erdélynek a kulturális örökségét szeretné megismertetni a szélesebb olvasóközönséggel, így történeteit átszövik a helyi utalások, nevek, történelmi események is.

A Garabonciások című kötet borítója Forrás: Ciceró kiadó

Nem kivétel ezalól a Ciceró kiadó gondozásában megjelent új könyve, a Garabonciások sem, amely tizenkét évvel a romániai forradalom leverését követően játszódik egy alternatív történelmi valóságban, egy olyan Nagyváradon, amely csak ebben a kötetben létezik.

Történetében világunk Angol–amerikai Unióra, valamint egy Kelet–európai Szövetségre osztódik. Ez utóbbinak része Magyarország, Románia és a Romániához tartozó Autonóm Erdélyi Tartomány. A történelem azonban vihart hoz és háború készülődik. Nemcsak a Földön, hanem a garabonciások párhuzamosan létező világában is. Sőt e két történés között komoly összefonódások figyelhetők meg.

A kötet főszereplője Szilke, a kis lelenc, akiről kiderül, hogy maga is garabonciás. A regény cselekménye javarészt az ő útját mutatja be jól követhető, nem túl ijesztő, de izgalmakkal teli módon. Az egész történet pont annyira magával ragadó, hogy nehezen lehessen letenni, de azért ne okozzon fejfájást a megfejtése. Ugyanakkor sok alapvetően fontos dologra is megtanít, például a család jelentőségére, sorsunk felvállalásának fontosságára, miközben kutatásra ösztönzi az olvasót, hogy utánajárjon az egyes nevek, szereplők és helyszínek eredeti történetének.

A garabonciások képességei

A Bestiarium Hungaricum leírása lapján a garabonciás első említése az 1514–1519 között készült Cornides-kódexben lelhető fel „garabonchas” névalakban, amely név a görög „nekromanteia” (halottidézés) szóból ered, és amely latin, illetve olasz közvetítéssel jutott el a magyar nyelvbe. A lény fő képessége az idővarázslói vonás: képes irányítani a zivatarfelhőket, előidézni jégverést és vihart. Bökös Borbála könyve követi e fő képességek bemutatását, de jóval többet ad annál. Teremt egy világot, ahol ezek a mitikus lények élnek, tanulnak és egymással versengenek. Ahogy amúgy ezt mindenki teszi, az emberek között is.