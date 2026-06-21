Megaláztatás Svédországban, Van Dijk a kiütött ellenfelet méltatta

– Néha muszáj ilyen élményeket is átélni ahhoz, hogy fejlődni tudjunk. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen mérkőzés lesz, de tanulnunk kell belőle. Egy jó csapat ellen játszottunk, amely játékosai a széleken fölénk kerekedtek – értékelt a lefújás után a svédeket tavaly óta irányító Potter.

A svéd sajtó már inkább volt csalódott: az Aftonbladet szakírója megaláztatásról és kártyavár-összeomlásról, míg az Expressen történelmi mészárlásról írt. Pedig a hárompontos Svédország akár egy újabb, jövő heti vereséggel is továbbjuthat még a kvartettjéből.

Magyar idő szerint péntek éjjel 1 órától a hollandok Tunézia, míg a svédek Japán ellen lépnek pályára a vb-csoport zárásán, de előtte vasárnap hajnali 6 órától az ázsiai és az afrikai válogatott egymással is találkozik.