SvédországAlexander IsakCody GakpoHollandiaGraham Potterlabdarúgó-vb 2026virgil Van Dijksvéd válogatottholland válogatottRonald Koeman
magyar

Megaláztatás Svédországban, Van Dijk a kiütött ellenfelet méltatta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Azok után, hogy a svéd labdarúgó-válogatott 5-1-es sikerrel kezdte a világbajnokságot, szombaton 5-1-es vereséggel folytatta azt. A vb-csoportmérkőzést 1994 óta nem veszítő Hollandia Brian Brobbey és Cody Gakpo duplájával már 4-0-ra is vezetett Svédország ellen, és ezúttal Ronald Koeman cseréivel sem lehetett gond. Graham Potter együttesében a két Premier League-csatár, Alexander Isak és Gyökeres Viktor ezúttal nagyrészt láthatatlan volt a Virgil van Dijk vezette védelemmel szemben, de a svédek így is továbbjuthatnak még.

Magyar Nemzet
2026. 06. 21. 5:40
Van Dijk, Gravenberch és Isak (b–j) – előbbi két Liverpool-játékos örülhetett Fotó: Getty Images via AFP/Molly Darlington
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Néha muszáj ilyen élményeket is átélni ahhoz, hogy fejlődni tudjunk. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen mérkőzés lesz, de tanulnunk kell belőle. Egy jó csapat ellen játszottunk, amely játékosai a széleken fölénk kerekedtek – értékelt a lefújás után a svédeket tavaly óta irányító Potter.

A svéd sajtó már inkább volt csalódott: az Aftonbladet szakírója megaláztatásról és kártyavár-összeomlásról, míg az Expressen történelmi mészárlásról írt. Pedig a hárompontos Svédország akár egy újabb, jövő heti vereséggel is továbbjuthat még a kvartettjéből.

Magyar idő szerint péntek éjjel 1 órától a hollandok Tunézia, míg a svédek Japán ellen lépnek pályára a vb-csoport zárásán, de előtte vasárnap hajnali 6 órától az ázsiai és az afrikai válogatott egymással is találkozik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Brém-Nagy Ferenc
idezojelekhadházy ákos

Hadházy, az elbaltázott jövendőmondó

Brém-Nagy Ferenc avatarja

Hadházy megmutatta a magyaroknak, milyen az, amikor egyenlőségjel kerül a politika és a monománia közé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu