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Piros lap nevetésért? Gól, ami bent sem volt? Kovács István elődeinek munkássága

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Magyar idő szerint vasárnap 6.00 órakor Japán és Tunézia játssza egymás ellen a labdarúgó-vb-k történetének 1000. mérkőzését, a játékvezető az erdélyi Kovács István lesz. A jubileum alkalmából felidézzük a korábbi kerek sorszámú világbajnoki mérkőzéseket, amelyek közül több is hozott olyan vitatott, esetenként botrányos bírói ítéletet, amilyet most Kovács István elkerülne.

Koczó Dávid
2026. 06. 20. 6:22
Kovács István erdélyi magyar játékvezető kapta az 1000. labdarúgó-vb-meccset Fotó: NorthFoto/PA Wire/David Davies
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A 300. vb-meccsek: téves piros lap?

A 300. és a 301. vb-meccset egyszerre kezdték az 1978-as világbajnokság második csoportkörében, az A csoport második fordulójában, így a FIFA mindkettőt jubileumi mérkőzésnek tekinti. Olaszország Paolo Rossi góljával 1-0-ra nyert Ausztria ellen, ez volt a belga Francis Rionnak az egyetlen vb-meccse főbíróként karrierje során.

Kétes hírnevet azonban nem ő, hanem a 2-2-re végződött Hollandia–NSZK meccs uruguayi játékvezetője, Ramón Barreto szerzett magának, aki nevetésért kiállította Dick Nanningát. A holland labdarúgó az első cserejátékos lett, aki vb-n piros lapot kapott, egy vitatható sárga lapot nevetve fogadott, erre jött a piros. A labdarúgó maga később úgy emlékezett vissza, hogy egyik csapattársa szidta a bírót, Barreto viszont őt vélte a vétkesnek. Érdekes módon a fináléban újra találkoztak: Barreto partjelző volt, Nanninga pedig ezúttal az első cserejátékos lett, aki vb-döntőben gólt szerzett, de Argentína így is nyert 3-1-re.

A 400. vb-meccs: Maradona tökéletes mérkőzése

1978 után 1986-ban is Argentína lett az aranyérmes, Diego Maradonáék Uruguay ellen 1-0-ra megnyert nyolcaddöntője pedig a 400. volt a világbajnoki meccsek sorában, s a most következő ezredikhez hasonlóan ezt is Mexikóban rendezték. Az olasz játékvezető, Luigi Agnolin nem kapott könnyű meccset: egyrészt a szomszédok rangadóját már előre La Plata-háborúként jellemezték a két országot elválasztó folyóról, másrészt Maradona ott volt a pályán, ami ezen a világbajnokságon azt jelentette, hogy valahogy meg kellett óvni a védőktől.

Maradona ellen az 1986-os világbajnokságon 7 meccs alatt 53 szabálytalanságot követtek el, se előtte, se azóta senki nem került ennek a csúcsnak a közelébe sem.

Uruguay tíz szabálytalansággal felfelé húzta még ezt a kirívó átlagot is, talán azért, mert Maradona saját bevallása szerint messze a legjobb mérkőzését játszotta a tornán. A FIFA úgy ítélte meg, hogy Agnolin a hét sárgával megtette a tőle telhetőt, ugyanis az olasz később az NSZK–Franciaország elődöntőt is megkapta a tornán.

Az 500. vb-meccsek: Maradona lefűrészelt lába

Maradona az 500. vb-meccsen úgy volt főszereplő, hogy nem is játszhatott: mindenki róla beszélt, miután megbukott a doppingteszten, s Argentínának nélküle – vagy ahogy Maradona fogalmazott, lefűrészelt lábakkal – kellett felvennie a versenyt Bulgáriával a D csoport utolsó fordulójában.

Nem sikerült: az európai csapat 2-0-ra nyert, még az sem segített Argentínán, hogy Nedzsi Dzsuini, a tunéziai játékvezető karrierje utolsó vb-meccsén második sárgával leküldte Cvetanovot. A skót Leslie Mottram a párhuzamosan zajló meccsen Nigéria–Görögország ellen piros lap nélkül búcsúzott a vb-ktől.

A 600. vb-meccs: Henry piros lapja

A címvédő Franciaország a Szenegál elleni nyitómeccsen elszenvedett vereség okozta sokkot próbálta kiheverni 2002-ben Dél-Koreában, ehelyett újabb érte Uruguay ellen: Thierry Henry az első félidő közepén piros lapot kapott a mexikói Felipe Ramos Rizótól. A franciákat is megosztotta a döntés, de leginkább amiatt panaszkodtak, hogy a bíró nem adott másik pirosat is, Darío Silvának. Ami késik, nem múlik: Ramos Rizo további két meccset kapott a tornán, s kiállította a paraguayi Carlos Paredest, a szlovén Nastja Ceht, majd az Anglia elleni negyeddöntőn a brazil Ronaldinhót is.

Addigra Franciaország már rég kiesett, minden idők legrosszabb címvédőjeként rúgott gól nélkül lett utolsó a csoportjában, de a franciákkal 0-0-ra végző Uruguay sem jutott az egyenes kieséses szakaszba.

A 700. vb-meccs: a büntető nem volt elég

Megint Franciaország, megint rossz kezdés: az olasz Roberto Rosetti jogos büntetőt ítélt Spanyolország javára, amelyből David Villa vezetést szerzett a 2006-os nyolcaddöntőben. A franciák azonban fordítottak: Ribéry, Vieira és Zidane is betalált, s Franciaország végül egészen a döntőig jutott. Rosetti csak a nyolcaddöntőig, igaz, eleve csak az utolsó pillanatban került be a vb-keretbe, annak köszönhetően, hogy az eredeti olasz jelölt, Massimo de Santis belekeveredett a Calciopoli botrányba.

A 800. vb-meccs: Klose, a társrekorder

Jerome (Németország) és Kevin-Prince Boateng (Ghána) a 2010-es vb-n írt történelmet azzal, hogy első – és máig egyetlen – testvérpárként egymás ellen játszottak világbajnokságon, a testvérpárharc pedig a 2014-es csoportkörben, éppen a 800. vb-meccsen megismétlődött. Mario Götze szerencsés gólja után André Ayew és Asamoah Gyan révén Ghána fordított, a 2-2-es végeredményt Miroslav Klose állította be, aki ezzel utolérte a vb-örökgóllövőlista élén Ronaldót. A rendező brazilok már ennek sem örültek, azt viszont nem is sejthették, mennyire fájni fog nekik, amikor Klose meg is dönti a csúcsot. 

A német támadó immár újra társbérletben rekorder, néhány napja Lionel Messi érte utol.

Ami a játékvezetőt illeti: a 800. meccs a brazil Sandro Riccinek jutott, aki egyetlen sárga lappal lehozta a találkozót. Ricci a tornán korábban azzal írt történelmet, hogy első játékvezetőként adott meg a gólvonal-technológia segítségével találatot, azon a tornán nyolcaddöntő, 2018-ban pedig vb-negyeddöntő is jutott neki.

A 900. vb-meccs: a VAR színre lép

A VAR csak a 2018-as tornán mutatkozott be, amelynek a döntője épp a 900. világbajnoki mérkőzés volt. A Franciaország–Horvátország (4-2) meccsen az argentin Néstor Pitana lett az első, aki vb-döntőben VAR segítségével ítélt tizenegyest, kapott is érte kritikát bőven. Perisic kezét érte a labda, a hasonló esetekre pedig máig nincs elfogadott megegyezés. Pitanát nem csak a franciák javára megítélt büntető miatt szidták: az első gól előtti francia szabadrúgás egyértelműen téves döntés volt.

Az 1000. vb-meccs: Kovács István fújja a sípot

Azzal, hogy a vasárnap 6.00 órakor kezdődő Japán–Tunézia találkozóra különleges mezt kapott, Kovács István előre kicsit az 1000. világbajnoki mérkőzés főszereplője lett. A találkozó viszont akkor maradna valóban jó emlék neki, ha a végére már nem lenne az.

 

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