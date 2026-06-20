Piros lap nevetésért? Gól, ami bent sem volt? Kovács István elődeinek munkássága

A 300. vb-meccsek: téves piros lap?

A 300. és a 301. vb-meccset egyszerre kezdték az 1978-as világbajnokság második csoportkörében, az A csoport második fordulójában, így a FIFA mindkettőt jubileumi mérkőzésnek tekinti. Olaszország Paolo Rossi góljával 1-0-ra nyert Ausztria ellen, ez volt a belga Francis Rionnak az egyetlen vb-meccse főbíróként karrierje során.

Kétes hírnevet azonban nem ő, hanem a 2-2-re végződött Hollandia–NSZK meccs uruguayi játékvezetője, Ramón Barreto szerzett magának, aki nevetésért kiállította Dick Nanningát. A holland labdarúgó az első cserejátékos lett, aki vb-n piros lapot kapott, egy vitatható sárga lapot nevetve fogadott, erre jött a piros. A labdarúgó maga később úgy emlékezett vissza, hogy egyik csapattársa szidta a bírót, Barreto viszont őt vélte a vétkesnek. Érdekes módon a fináléban újra találkoztak: Barreto partjelző volt, Nanninga pedig ezúttal az első cserejátékos lett, aki vb-döntőben gólt szerzett, de Argentína így is nyert 3-1-re.

A 400. vb-meccs: Maradona tökéletes mérkőzése

1978 után 1986-ban is Argentína lett az aranyérmes, Diego Maradonáék Uruguay ellen 1-0-ra megnyert nyolcaddöntője pedig a 400. volt a világbajnoki meccsek sorában, s a most következő ezredikhez hasonlóan ezt is Mexikóban rendezték. Az olasz játékvezető, Luigi Agnolin nem kapott könnyű meccset: egyrészt a szomszédok rangadóját már előre La Plata-háborúként jellemezték a két országot elválasztó folyóról, másrészt Maradona ott volt a pályán, ami ezen a világbajnokságon azt jelentette, hogy valahogy meg kellett óvni a védőktől.

Maradona ellen az 1986-os világbajnokságon 7 meccs alatt 53 szabálytalanságot követtek el, se előtte, se azóta senki nem került ennek a csúcsnak a közelébe sem.

Uruguay tíz szabálytalansággal felfelé húzta még ezt a kirívó átlagot is, talán azért, mert Maradona saját bevallása szerint messze a legjobb mérkőzését játszotta a tornán. A FIFA úgy ítélte meg, hogy Agnolin a hét sárgával megtette a tőle telhetőt, ugyanis az olasz később az NSZK–Franciaország elődöntőt is megkapta a tornán.