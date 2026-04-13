Máig feledhetetlen a futballvébék történetének legnagyobb brazil drámája

Tizennégy labdarúgó-világbajnoki döntő. 2014. július 8-ig ennyit játszott összesen Németország és Brazília, ez a szám azóta annyiban változott, hogy a németek megnyerték a 2014-es vb-t, miközben Brazília 2002 óta hiába vágyik erre. Ennyiből azok is megtudhatták, hogy mi történt tizenkét évvel ezelőtt Belo Horizontéban, akiknek esetleg nem lenne erről ismeretük. Bár aligha hiszem, hogy sok ilyen ember lenne a világon.

Németország még soha…

A 2014-es vb elődöntőjét, a Németország–Brazília-összecsapást sokféle módon harangozták be, az egyik éppen a már említett tizennégy világbajnoki döntő találkozása volt.

Hangzatos duma, de tény. Miként az is tény, hogy a meccs kezdetéig Németország soha nem nyert Brazília vendégeként.

Ez utóbbi is a házigazda amúgy sem kis arcát növelte. A brazilok ugyanis – kimondva-kimondatlanul – maguknak rendezték ezt a világbajnokságot. A helyzetre jellemző, hogy az emberek óriási többsége arra várt, hogy Brazília önfeledten nyeri meg hatodik világbajnoki címét. S még csak azt sem lehet mondani, hogy azoknak, akik ezt mondták, ne lett volna igazuk. Valóban kevés olyan ember élt e bolygón, aki ne a hazaiakat látta volna az egyértelmű favoritnak.

Brazília az elődöntő előtt a 2002-es jokohamai vb-finálét is citálta. Nemcsak azért, mert azt a dél-amerikai csapat 2-0-ra megnyerte, hanem azért is, mert a kispadon akkor is az az ember – Luiz Felipe Scolari – ült, aki a 2014-es elődöntőben vezette a hazaiakat. Ugyanakkor a hallatlan magabiztosság mellett a brazil újságok a legnagyobb tisztelet hangján írtak a német csapat vb-n nyújtott addigi teljesítményéről.

Mintha megéreztek volna valamit…

S ez akkor is így volt, ha minden egyes brazil újság leírta, hogy 1938 óta nem vesztettek vb-elődöntőt (már azokon a világbajnokságokon, ahol ezt a meccset megrendezték), Brazíliában soha nem nyert Németország, európai válogatott meg három évtizede nem nyert mérkőzést ellenük hazai pályán.

Minden, de tényleg minden Brazília mellett szólt. Ez pedig azzal járt, hogy a kitűnő dél-amerikai játékosokra a meccs előtt olyan irtózatos nyomás nehezedett, amelyet mi el sem tudunk képzelni. „200 millió Neymar országa vagyunk” – írta az egyik lap. Most gondoljunk bele, mit érezhetett az „igazi” Neymar, amikor ezt elolvasta. Az egyik helyi tévéállomás pedig azt is élőben közvetítette, ahogyan a brazil csapat autóbusza az együttes szállodájától a stadion felé haladt. Buszút – egyenes adásban.

A meccs: XX. labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: Németország–Brazília 7-1 (5-0)

Belo Horizonte, 58 ezer néző. Vezette: Rodríguez (mexikói). Németország: Neuer – Lahm, Boateng, Hummels (Mertesacker, 46.), Höwedes – Khedira (Draxler, 77.), Kroos, Schweinsteiger – T. Müller, Klose (Schürrle, 58.), Özil

Brazília: Julio Cesar – Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo – Luiz Gustavo, Oscar, Fernandinho (Paulinho, 46.) – Bernard, Fred (Willian, 69.), Hulk (Ramires, 46.) Gól: T. Müller (11.), Klose (23.), Kroos (25. és 26.), Khedira (29.), Schürrle (69. és 79.), Oscar (90.)

Hat perc alatt négy bekapott gól, ilyet még nem látott a világ

Belo Horizonte stadionjában 58 ezer szerencsés néző, a világon több milliárd ember felajzva várta a nagy ütközetet. Azt hiszem, felesleges húznom az idegeket: Németország történelmi, 7-1-es vereséget mért a brazilokra.

Olyan eredmény volt ez, amelyre ember nem volt, aki gondolhatott.

Döbbenet, tragédia, letargia, zuhanás – csak úgy repkedtek a jelzők, amikor a mexikói bíró véget vetett a teljesen egyoldalú ütközetnek. Csak két ember lehetett boldog: azok, akik előre jól tippelték meg ennek az elődöntőnek a végeredményét.